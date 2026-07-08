Cobre Panamá rechaza informe del EOR tras fallo eléctrico regional

En cumplimiento de los principios de transparencia y equilibrio informativo, La Estrella de Panamá publica el descargo remitido por la empresa Cobre Panamá en relación con la nota titulada “Nueva falla en Cobre Panamá provocó colapso eléctrico hasta México, revela reporte internacional”, publicada el martes 7 de julio de 2026. Esta redacción reitera a sus lectores y a la opinión pública que los datos, términos técnicos y bloques horarios divulgados en dicha pieza periodística provienen íntegramente del Informe Preliminar de Evento emitido de forma oficial por el Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de América Central el pasado 3 de julio de 2026. Asimismo, se hace constar que el equipo de Relaciones Públicas de la empresa fue contactado formalmente antes del cierre de nuestra edición impresa y digital, sin que se recibiera una respuesta oportuna para el momento de la publicación. A continuación, el texto íntegro enviado por la empresa: