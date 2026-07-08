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Economía

Cobre Panamá rechaza informe del EOR tras fallo eléctrico regional

Cobre Panamá emitió un derecho a réplica cuestionando el alcance del evento reportado por la EOR.
Cobre Panamá emitió un derecho a réplica cuestionando el alcance del evento reportado por la EOR.
Por
Mileika Lasso
  • 09/07/2026 00:00
La filial minera tilda de ‘incorrecto’ el término de colapso hacia México, pese a que el informe oficial del EOR detalla el evento en cascada en la red

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En cumplimiento de los principios de transparencia y equilibrio informativo, La Estrella de Panamá publica el descargo remitido por la empresa Cobre Panamá en relación con la nota titulada “Nueva falla en Cobre Panamá provocó colapso eléctrico hasta México, revela reporte internacional”, publicada el martes 7 de julio de 2026. Esta redacción reitera a sus lectores y a la opinión pública que los datos, términos técnicos y bloques horarios divulgados en dicha pieza periodística provienen íntegramente del Informe Preliminar de Evento emitido de forma oficial por el Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de América Central el pasado 3 de julio de 2026. Asimismo, se hace constar que el equipo de Relaciones Públicas de la empresa fue contactado formalmente antes del cierre de nuestra edición impresa y digital, sin que se recibiera una respuesta oportuna para el momento de la publicación. A continuación, el texto íntegro enviado por la empresa:

Derecho a réplica

“El titular publicado por La Estrella de Panamá no refleja con precisión lo ocurrido el pasado 3 de julio. El evento registrado en nuestra planta generó una desconexión que fue gestionada por los sistemas automáticos de protección del Sistema Eléctrico Regional, los cuales operaron conforme a su diseño para preservar la estabilidad de la red. Si bien el Ente Operador Regional (EOR) reportó una afectación temporal en el sistema interconectado, es incorrecto calificar el evento como un “colapso eléctrico hasta México”. La afectación fue limitada, de corta duración y el servicio regional fue restablecido en pocos minutos mediante los protocolos automáticos previstos para este tipo de eventos. Los sistemas eléctricos interconectados cuentan precisamente con estos mecanismos de protección para responder a contingencias operativas y mantener la continuidad y estabilidad del servicio. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con brindar información técnica precisa y contextualizada sobre cualquier evento operacional”.

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