¿Cuándo es el Black Weekend 2025 en Panamá?

Tras la primera quincena de septiembre, los panameños se preparan para la llegada del Black Weekeend 2025 en Panamá. Para este año, se ha establecido para el fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Según ha anunciado la Autoridad de Turismo de Panamá, para este año el Black Weekeend contará con la participación de más de 20 mil marcas, 3 mil tiendas y 16 centros comerciales en todo el país.

Además de haber oportunidades para los locales, las autoridades están impulsando campañas para atraer compradores de otros países a Panamá.

“Del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025, Panamá se convierte en el mejor destino de compras de la región durante tres días. Aprovecha descuentos únicos en miles de productos y una amplia oferta de marcas de lujo e internacionales en centros comerciales, plazas y outlets en todo el país”, destaca la ATP

“Panamá te ofrece una experiencia de compras inigualable, combinando cercanía, comodidad y variedad en un solo lugar. Con más de 3,000 tiendas y 16 plazas y centros comerciales modernos y seguros a distancias cortas, Panamá es el destino perfecto para que aproveches al máximo tu tiempo, tu inversión y tu viaje”, agrega la ficha del evento.

¿Qué centros comerciales participan del Black Week 2025 en Panamá?

Los principales centros comeciales del país estarán formando parte de esta jornada comercial con la que prácticamente se abren las compras de fin de año.

En Ciudad de Panamá estarán participando: Albrook Mall (Albrook), Altaplaza Mall (Avenida Centenario), Atrio Mall (Costa del Este), Balboa Boutiques (Avenida Balboa), Los Andes Mall (Los Andes), Centro Comercial Los Pueblos (Avenida Domingo Díaz), Centro Comercial Los Pueblos (Avenida José Agustín Arango), SOHO City Center (Calle 50), Town Center (Costa del Este).

En otras provincias estarán: Colón 2000 (Colón, Provincia de Colón), Westland Premium Outlet (La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste), Megamall (Panamá Este, Provincia de Panamá), Santiago Mall (Santiago, Provincia de Veraguas), Plaza Terronal (David, Provincia de Chiriquí), Federal Mall (David, Provincia de Chiriquí), Chiriquí Mall (David, Provincia de Chiriquí).