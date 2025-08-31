El comercio inteligente avanza con pagos seguros y compras automáticas

El futuro del comercio digital en Panamá y la región apunta a estar dominado por la inteligencia artificial (IA). Visa presentó Intelligent Commerce, una iniciativa que busca revolucionar la forma en que los consumidores compran y pagan, combinando automatización, seguridad y personalización en cada transacción. “Estamos estableciendo un nuevo estándar para el comercio impulsado por IA. No se trata de experiencias fragmentadas, sino de un modelo transparente y confiable, construido sobre la red global de Visa con más de 30 años de experiencia en la gestión de riesgo y fraude”, explicó Rodrigo Barros de Paula, vicepresidente de Productos para el Caribe y Centroamérica de Visa. El programa se apoya en tecnologías como la tokenización, la autenticación y un conjunto de APIs seguras. Esto garantiza que los datos sensibles del consumidor nunca se compartan y que solo agentes autorizados puedan realizar compras en nombre del usuario, siempre bajo límites previamente definidos.

Compras sin fricción y personalizadas

En la práctica, los agentes de IA permitirán que los consumidores deleguen tareas como hacer las compras del supermercado, encontrar un pasaje aéreo o renovar una suscripción. Algunos de los ejemplos concretos que permitirá la red incluyen:

Una cafetera inteligente que ordena automáticamente el café favorito del usuario.

Servicios de suscripción que ajustan envíos según el consumo real.

Asistentes digitales que comparan en segundos cientos de precios y concretan la mejor compra.

“Será un comercio más eficiente: menos pasos, menos fricción y mayor seguridad. Los consumidores ganan en conveniencia y los comercios en personalización de la oferta.”, dijoel ejecutivo a este medio.

Oportunidades para Panamá y la región

El ejecutivo subrayó que esta innovación abre una gran ventana para la inclusión financiera y digital. “Venimos democratizando el acceso al comercio inteligente, antes reservado a grandes plataformas. Para pequeños y medianos negocios en Panamá, significa integrarse a un ecosistema digital de manera ágil y competitiva, sin grandes inversiones en infraestructura”, afirmó. Visa ya mantiene alianzas con bancos, fintechs y comercios que aprovechan herramientas avanzadas de análisis de datos y crédito para personalizar productos y promociones.

Mirando al futuro