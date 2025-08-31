El comercio inteligente avanza con pagos seguros y compras automáticas

En los próximos cinco años, la marca viene anticipando que los agentes de IA estarán completamente integrados a la vida cotidiana, desde las compras automáticas del hogar hasta recomendaciones en supermercados digitales o pruebas de moda virtuales.'Una de las tendencias más relevantes es la creciente integración de la IA y la automatización en el comercio, lo que está dando paso al comercio inteligente. Esto significa que las decisiones de compra y venta serán cada vez más intermediadas, asistidas o incluso ejecutadas por agentes inteligentes', puntualizó.Con esta apuesta, la multinacional refuerza su rol como protagonista de la transición de la región hacia un comercio inteligente, donde la inteligencia artificial promete ser el motor de la próxima gran transformación digital.