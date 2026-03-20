Embajadora de la Unión Europea: relación con Panamá no debe centrarse solo en listas

Después del mensaje emitido este jueves 19 de marzo por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, en el que resaltó que Panamá rechaza su permanencia en listas discriminatorias de la Unión Europea (UE) y exigió un trato acorde con su papel como aliado estratégico, la embajadora de los 27 en Panamá, Isabela Mateusz, reaccionó y pidió este viernes que las relaciones diplomáticas no se centren exclusivamente en el asunto de la inclusión del país en dichas listas.

“¿Podemos concentrarnos en las listas o podemos ver las oportunidades que trae la cooperación con la Unión Europea? Sé que este tema es importante para Panamá. Nosotros vemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno panameño para introducir más transparencia y buena gobernanza fiscal”, señaló, al ser consultada por La Estrella de Panamá.

En este sentido, la representante diplomática de la UE en Panamá indicó que la próxima evaluación de Panamá por parte de los ministros de Finanzas de la UE tendrá lugar en el mes de octubre. No obstante, recalcó que las relaciones diplomáticas no deben ceñirse a la controversia por sus listas.

“Cada país, y en este caso cada bloque, tiene derecho a ejercer su soberanía para establecer sus propias leyes y reglas, tanto la UE como Panamá. Esperamos llegar a un acuerdo sobre este asunto”, concluyó Mateusz.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el contexto del foro Global Gateway, en el que se exploran oportunidades de inversión entre Centroamérica y la UE en áreas como la generación y transmisión energética, la movilidad digital y el desarrollo agropecuario, entre otros.

En este marco, el principal anuncio económico del foro fue una inversión de 1,200 millones de dólares para el periodo 2026-2027. Este capital se canalizará a través del Global Gateway Investment Hub, una plataforma diseñada para movilizar inversiones estratégicas en sectores clave.