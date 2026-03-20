Embajadora de la Unión Europea: relación con Panamá no debe centrarse solo en listas

Después del mensaje emitido este jueves 19 de marzo por el <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">ministro de Relaciones Exteriores</a>, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a>, en el que resaltó que Panamá rechaza su permanencia en <b>listas discriminatorias de la<a href="/tag/-/meta/ue-union-europea"> Unión Europea (UE)</a></b> y exigió un trato acorde con su papel como <b>aliado estratégico</b>, la embajadora de los 27 en <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a>, Isabela Mateusz, reaccionó y pidió este viernes que las <b>relaciones diplomáticas </b>no se centren exclusivamente en el asunto de la inclusión del país en dichas listas.'¿Podemos concentrarnos en las listas o podemos ver las oportunidades que trae la <b>cooperación con la Unión Europea</b>? Sé que este tema es importante para Panamá. Nosotros vemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno panameño para introducir más <b>transparencia y buena gobernanza fiscal</b>', señaló, al ser consultada por <b>La Estrella de Panamá</b>.En este sentido, la representante diplomática de la UE en Panamá indicó que la próxima <b>evaluación de Panamá por parte de los ministros de Finanzas de la UE</b> tendrá lugar en el mes de octubre. No obstante, recalcó que las relaciones diplomáticas no deben ceñirse a la <b>controversia por sus listas</b>.'Cada país, y en este caso cada bloque, tiene derecho a ejercer su <b>soberanía para establecer sus propias leyes y reglas</b>, tanto la UE como Panamá. Esperamos llegar a un acuerdo sobre este asunto', concluyó Mateusz.Las declaraciones fueron ofrecidas en el contexto del foro Global Gateway, en el que se exploran <b>oportunidades de inversión entre Centroamérica y la UE</b> en áreas como la <b>generación y transmisión energética</b>, la <b>movilidad digital</b> y el <b>desarrollo agropecuario</b>, entre otros.En este marco, el principal anuncio económico del foro fue una inversión de <b>1,200 millones de dólares</b> para el periodo 2026-2027. Este capital se canalizará a través del <b>Global Gateway Investment Hub</b>, una plataforma diseñada para movilizar <b>inversiones estratégicas en sectores clave</b>.