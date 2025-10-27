Empresas de Centroamérica y RD aceleran su avance ESG

El nuevo reporte de<b> PwC Interaméricas</b>, denominado '2ª Encuesta sobre Prácticas de ESG en Centroamérica y República Dominicana', revela los avances, percepciones y desafíos que enfrentan las empresas de la región en la integración de criterios <b>ESG</b> —siglas en inglés de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social y Gobernanza)— dentro de sus modelos de negocio y estrategias de sostenibilidad.El estudio refleja una <b>evolución significativa</b> respecto a la primera edición de 2023, con un <b>mayor compromiso corporativo</b> hacia la gestión responsable y sostenible.