Empresas de Centroamérica y RD aceleran su avance ESG

El nuevo reporte de PwC Interaméricas, denominado “2ª Encuesta sobre Prácticas de ESG en Centroamérica y República Dominicana”, revela los avances, percepciones y desafíos que enfrentan las empresas de la región en la integración de criterios ESG —siglas en inglés de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social y Gobernanza)— dentro de sus modelos de negocio y estrategias de sostenibilidad. El estudio refleja una evolución significativa respecto a la primera edición de 2023, con un mayor compromiso corporativo hacia la gestión responsable y sostenible.

Avances que consolidan el liderazgo regional

El 65 % de las organizaciones ya ha definido funciones específicas para la gestión ESG, aunque solo el 29 % cuenta con un comité dedicado exclusivamente a estos temas. En materia de gobernanza, los resultados son alentadores: mientras en 2023 el 18 % de las empresas no discutía temas de sostenibilidad en sus órganos directivos, en 2025 más de la mitad (56 %) de la alta dirección muestra un alto nivel de involucramiento. En el ámbito social, el 53 % de las empresas mantiene programas activos para apoyar a las comunidades, y el 59 % ha adoptado políticas de diversidad e inclusión. Asimismo, la salud y seguridad laboral se afianzan como prioridades: el 79 % de las organizaciones tiene políticas formales para garantizar condiciones de trabajo seguras y responsables. En cuanto a transparencia, el 41 % de las empresas ya divulga de forma regular sus prácticas ESG, mientras que otro 18 % planea hacerlo, lo que refuerza la tendencia hacia una mayor rendición de cuentas.

Desafíos: recursos, métricas y contexto

El informe también detalla los principales retos ambientales que enfrentan las empresas: la reducción de emisiones, el uso de energías renovables, la gestión del agua y residuos, y la huella de carbono de sus productos. A ello se suman nuevos focos de preocupación como la pérdida de biodiversidad, los residuos tóxicos y el estrés hídrico. Entre los obstáculos internos, PwC identifica la falta de recursos, de métricas claras y de capacidades técnicas especializadas. En el plano externo, la infraestructura deficiente y el entorno político limitan la velocidad de avance hacia modelos empresariales más sostenibles.

ESG: una ventaja competitiva