Empresas de corretaje de seguro con ‘sed’ de cubrir más del 40 % del mercado

El economista Carlos Araúz indicó que los resultados de julio son buenas noticias para el sector de seguro porque no solo tiene crecimiento, sino también sostenibilidad en diferentes ramos. Mencionó que las empresas de corretaje de seguro sí tienen oportunidades de seguir creciendo porque desde 2024 las aseguradas vienen reportando más de $2.000 millones en primas suscritas. Las mayores oportunidades, según Araúz, están en el ramo de automóvil porque se prevé que para este año lleguen al país cerca de 60.000 mil nuevos carros y en el sector de construcción se abrirán más proyectos, generando un mayor movimiento para las fianzas. 'Son áreas que obviamente tendríamos que enfocarnos para captar más clientes. Sin embargo, hay nichos desde lo tecnológico, investigación y desarrollo desde la industria privada. Estamos hablando de un poderoso sector de la economía', sentenció el economista.El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Juan Arias, detalló que la industria automotriz lleva 8% en aumento de ventas. Sin embargo, reconoció que uno de los problemas relacionados a este tema es la falta de repuestos.'Ese es un tema que las empresas de corretaje de seguro van a tener que solucionar con sus clientes, no solo porque a los clientes no les gusta, sino que representa mayor costo para las aseguradoras a la hora de traer los repuestos', subrayó Arias. Añadió que 'hay que ser positivo porque el tema de los automóviles se debe ver de cerca porque va a seguir creciendo con una industria china que quiere tener el 30% del mercado global en 2026. Esto se traducirá en que serán más agresivos en ventas, algo que generará más primas'.