El 49% de los consultados en noviembre considera que en Panamá hay pocas oportunidades de empleo y el 44,8% cree que no hay ninguna. Las dos respuestas suman 93,8%, frente al 91,4% que totalizaban en julio, según las barras de la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá. El cambio más marcado se dio entre quienes creen que no hay oportunidades. Esa respuesta subió del 41,7% al 44,8%, mientras que la proporción que percibe pocas pasó del 49,7% al 49%. Quienes consideran que hay muchas oportunidades bajaron del 7,5% al 5,8%.

Un tercio de los entrevistados dice tener empleo formal

En una pregunta sobre su propia situación laboral, el 33,6% de los encuestados dijo tener un empleo formal, frente al 34,5% de julio. En el mismo período, la proporción que se declaró desempleada o desocupada bajó del 25,6% al 20,8%, una diferencia de 4,8 puntos porcentuales. El 13,4% dijo que trabaja ocasionalmente y no está buscando empleo, frente al 11,1% de julio. Entre quienes se identificaron como jubilados, el porcentaje pasó del 11,1% al 10,8%. En noviembre, el 21,5% se identificó como emprendedor. En julio, el 17,6% eligió la opción «independiente/emprendedor». La redacción de esa categoría cambió entre ambas mediciones.