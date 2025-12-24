Estudio revela mayor intención de consumo en América Latina

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desaceleración en economías desarrolladas, América Latina se perfila como una de las regiones con mayor dinamismo en intención de consumo, de acuerdo con el Global Consumer Radar 2025, elaborado por Boston Consulting Group (BCG).

El estudio revela que, aunque los consumidores latinoamericanos reconocen los riesgos del entorno global, mantienen una visión relativamente optimista sobre su situación económica. En países como Colombia, Chile y Perú, entre el 25 % y el 32 % de los encuestados considera que los conflictos internacionales podrían afectar el crecimiento, mientras que en Argentina solo el 2 % anticipa un impacto negativo, una de las cifras más bajas a nivel global.

Pese a estas preocupaciones, la intención de gasto continúa al alza. En Colombia, el 52 % de los consumidores prevé aumentar su consumo en los próximos seis meses; en Chile, el 46 %; y en Perú y Argentina, el 44 % en ambos casos. Estas cifras superan los niveles registrados en 2024 y reflejan una expansión sostenida en la mayoría de las categorías, especialmente en automóviles, alimentos básicos, dispositivos móviles, viajes de ocio y productos de cuidado personal.

En Panamá, el Índice de Confianza del Consumidor (ICCP), elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group, se ubicó en 79 puntos en septiembre de 2025, aunque con repunte frente a mediciones anteriores. Este resultado, aún por debajo del umbral de 100 que refleja confianza plena, indica que muchos consumidores mantienen una percepción cautelosa sobre su situación económica y su capacidad de gasto, lo que podría moderar la intención de compra local en el corto plazo.