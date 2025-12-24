  1. Inicio
Estudio revela mayor intención de consumo en América Latina

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño se ubicó en 79 puntos en septiembre de 2025, reflejando cautela en las decisiones de compra, según la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 24/12/2025 13:17
El Global Consumer Radar 2025 de BCG revela que hasta 52 % de los consumidores en la región planea aumentar su gasto, mientras en Panamá la confianza del consumidor muestra una recuperación gradual, aunque aún en terreno cauteloso

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desaceleración en economías desarrolladas, América Latina se perfila como una de las regiones con mayor dinamismo en intención de consumo, de acuerdo con el Global Consumer Radar 2025, elaborado por Boston Consulting Group (BCG).

El estudio revela que, aunque los consumidores latinoamericanos reconocen los riesgos del entorno global, mantienen una visión relativamente optimista sobre su situación económica. En países como Colombia, Chile y Perú, entre el 25 % y el 32 % de los encuestados considera que los conflictos internacionales podrían afectar el crecimiento, mientras que en Argentina solo el 2 % anticipa un impacto negativo, una de las cifras más bajas a nivel global.

Pese a estas preocupaciones, la intención de gasto continúa al alza. En Colombia, el 52 % de los consumidores prevé aumentar su consumo en los próximos seis meses; en Chile, el 46 %; y en Perú y Argentina, el 44 % en ambos casos. Estas cifras superan los niveles registrados en 2024 y reflejan una expansión sostenida en la mayoría de las categorías, especialmente en automóviles, alimentos básicos, dispositivos móviles, viajes de ocio y productos de cuidado personal.

En Panamá, el Índice de Confianza del Consumidor (ICCP), elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group, se ubicó en 79 puntos en septiembre de 2025, aunque con repunte frente a mediciones anteriores. Este resultado, aún por debajo del umbral de 100 que refleja confianza plena, indica que muchos consumidores mantienen una percepción cautelosa sobre su situación económica y su capacidad de gasto, lo que podría moderar la intención de compra local en el corto plazo.

Otro de los hallazgos relevantes del informe es la rápida adopción de inteligencia artificial generativa (GenAI) de BCG en los procesos de compra. En los principales mercados analizados, el uso de estas herramientas pasó de niveles cercanos al 27 %–30 % en 2024 a rangos de entre 40 % y 50 % hacia finales de 2025. Los consumidores recurren a la IA para comparar precios, recibir recomendaciones y planificar compras, en algunos casos con una frecuencia similar o superior a su uso en el ámbito laboral.

“La región está avanzando a un ritmo propio, combinando resiliencia económica, adopción tecnológica y una mayor sofisticación del consumo”, señaló Sandro Marzo, director general y socio, de BCG. Según el ejecutivo, el hecho de que más del 40 % de los consumidores utilice GenAI para tomar decisiones de compra confirma que la inteligencia artificial se ha integrado de forma estructural al comportamiento del consumidor latinoamericano.

En materia de sostenibilidad, el estudio muestra una brecha entre intención y acción. Entre seis y siete de cada diez consumidores afirma considerar criterios ambientales al comprar, pero solo entre el 1 % y el 9 % está dispuesto a pagar un precio más alto por productos sostenibles, una diferencia que reproduce el llamado “say–do gap” observado a nivel global.

El informe también destaca una dualidad en los hábitos de compra: aunque entre el 56 % y el 61 % de los consumidores se declara abierto a probar nuevas marcas, entre el 76 % y el 82 % termina optando por marcas conocidas. Para los analistas, este comportamiento refleja oportunidades para las empresas en los momentos clave de decisión, especialmente en un entorno donde la IA redefine la forma en que los consumidores descubren y comparan productos.

En conjunto, los resultados del estudio sugieren que América Latina enfrenta 2025 con un consumidor más activo, digitalizado y exigente, un factor que puede convertirse en un motor relevante para el crecimiento económico regional, siempre que las empresas y los mercados logren adaptarse a estos cambios en las prioridades de compra.

