Gaitán respalda disciplina fiscal: ‘Este entorno evita que el panameño pague los platos rotos’

El diputado Eduardo Gaitán, actual presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, ha manifestado su respaldo a las recientes estrategias de consolidación fiscal implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tras los informes presentados por el ministro Felipe Chapman, donde se destaca una reducción de la deuda pública cercana a los $200 millones y una caída significativa en el déficit fiscal a 3,68% Gaitán analiza estas cifras no como meros indicadores macroeconómicos, sino como herramientas directas para mejorar la calidad de vida de la población panameña.

Para el diputado, la comunicación de estos logros debe traducirse a un lenguaje que el “panameño de a pie” pueda asimilar. El núcleo de su argumento reside en el costo del dinero: cuando el país demuestra orden y seguridad jurídica, los mercados internacionales reducen las tasas de interés de los préstamos.

Gaitán explica que obtener financiamiento a un 6% en lugar de un 10% no es solo una victoria técnica; representa un ahorro millonario en el servicio de la deuda.

Según su visión, cada dólar que el Estado deja de pagar en intereses internacionales es un dólar que queda disponible para la inversión pública real, como la construcción de acueductos, escuelas, hospitales y paradas de bus, transformando el ahorro financiero en infraestructura productiva.

La meta fiscal, que inicialmente se proyectaba con un déficit cercano al 7% y que actualmente se ha logrado estabilizar en torno al 3%, es vista por el presidente de la comisión como un mensaje contundente de credibilidad.

Gaitán enfatiza que no basta con prometer austeridad a los mercados; el hecho de que el Ejecutivo esté cumpliendo con las metas por debajo del 4% proyectado genera un clima de confianza que atrae inversión y reduce el riesgo país. “Este entorno de Estado de Derecho, asegura, es lo que finalmente evita que el ciudadano común pague los platos rotos de una economía mal gestionada y carente de transparencia”, dijo.