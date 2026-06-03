Informe del MEF: Canasta básica de alimentos sube más de $2 en marzo y supera los $365

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito se calculó en $365.88 durante marzo, lo que representa un incremento de $2.22 o un 0.61% en comparación con los $363.65 registrados en febrero, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El comportamiento rompe la tendencia del mismo periodo de 2025, cuando la cesta de alimentos anotó una disminución de $3.62.

De acuerdo con el informe Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos, en marzo de 2026 del MEF, el alza se atribuye principalmente al grupo de las carnes —por el mayor costo de la corvina blanca y el muslo de pollo— y al grupo de los cereales, impulsado por las hojuelas de maíz.

Radiografía de la cesta de alimentos en la zona metropolitana

La canasta básica de alimentos del MEF contiene 59 alimentos. El balance de precios de marzo se distribuyó de la siguiente manera:

Con reducción de costo: 30 alimentos (un ahorro conjunto de $3.48).

Con incremento de costo: 27 alimentos (un alza conjunta de $5.70).

Sin variación: 2 alimentos (manzana y piña).

En el análisis por categorías, 5 de los 10 grupos de alimentos registraron menores costos, con contracciones importantes en grasas (4.9%), huevos (1.7%) y azúcar (1.2%). Por el contrario, los 5 grupos restantes se encarecieron, liderados por los cereales (2.8%), las leguminosas (1.9%) y las carnes (1.0%).

Comportamiento en el resto urbano del país

El informe del MEF también evalúa el comportamiento en el resto urbano de la república. En esta región, la cesta se ubicó en $341.81 en marzo, equivalente a un incremento de $2.99 o un 0.88% respecto a febrero, cuando se posicionó en $338.82. Frente al mismo mes del año previo, el costo actual representa una diferencia de $2.67 menos.

Para el resto urbano, el MEF explica que el alza responde a incrementos en productos cárnicos como la corvina blanca y la babilla; en las frutas, por la naranja; y en los vegetales y verduras, por la lechuga americana.

De los 50 alimentos que integran esta sección, 21 bajaron de precio (sumando $1.70), 28 aumentaron (sumando $4.69) y uno se mantuvo igual (el pan de micha). En cuanto a los grupos, solo dos redujeron sus costos: azúcar (0.6%) y misceláneos (0.18%). Los ocho restantes subieron, afectando principalmente a los huevos (4.3%), las frutas (3.5%) y las carnes (1.5%).

Factores determinantes detrás de los precios

El análisis del MEF identifica cinco variables clave que incidieron directamente en el costo final de los alimentos durante marzo de 2026:

Temporada de cosecha: De acuerdo con el calendario de siembra y cosecha del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la alta producción de la temporada elevó la oferta en los mercados, lo que generó rebajas en productos específicos como la yuca, la cebolla y el ñame.

Clima: Los reportes del IMPHA describen que en marzo se debilitaron los vientos Alisios, disminuyendo las lluvias en el Atlántico y convirtiéndolo en el mes con menos precipitaciones para dicha vertiente. Desaparecieron las lloviznas en las cordilleras y aumentó la entrada de brisa cálida y húmeda del Pacífico, generando un entorno caluroso junto a la presencia de bruma.

Precio internacional de los fertilizantes: El indicador del Banco Mundial se situó en 183.00 puntos porcentuales en marzo, un avance de 38.0 puntos respecto a febrero, debido a la guerra en Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

Precios internacionales de los alimentos: El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) marcó 128.5 puntos porcentuales, 3.0 puntos por encima de febrero. La organización atribuye el alza a factores energéticos y geopolíticos, en especial por los conflictos en el Cercano Oriente que presionaron los precios de los aceites vegetales y el azúcar.

Precio del combustible: En la Ciudad de Panamá, la gasolina de 95 octanos subió $0.45 por galón, la de 91 octanos aumentó $0.41 por galón y el diésel bajo en azufre subió $0.61 por galón.

Como referencia, el precio spot del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) promedió $91.38 en marzo, $26.87 más que en febrero, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).

“El alza se atribuye principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Panamá importa el 100% del petróleo que consume, en consecuencia, toda variación atípica en el costo del producto impacta directamente en los precios de las estaciones de servicio en el país”.

Frente a este escenario, el Gobierno de Panamá activó un programa de subsidio al combustible a partir del 15 de abril para contener los impactos externos, buscando estabilizar el transporte y la cadena de suministros. El subsidio abarca gasolinas de 91 y 95 octanos y diésel para el transporte selectivo y colectivo, con planes de extenderse al transporte de carga y la pesca artesanal. Paralelamente, se ejecutan estrategias diplomáticas para adquirir fertilizantes y mitigar los costos de producción agrícola.

Acodeco recomienda comparar precios y muestra cifras distintas

Los monitoreos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) muestran un contraste con los datos del MEF. Según el director de la institución, Diego Morales, los sondeos quincenales reflejan que la canasta básica de alimentos ha registrado una disminución aproximada de $5.

Morales aclaró que variables como el precio del combustible no se trasladan de forma uniforme a los consumidores, pues existen diferencias marcadas entre regiones, comercios y productos. Detalló que mientras ciertas piezas de pollo subieron, el pollo entero se mantiene estable y se vende en algunos minisúper a cerca de 80 centésimos por libra, por debajo del precio de los supermercados.

Ante esto, la Acodeco reiteró la necesidad de elaborar presupuestos y comparar precios entre supermercados, minisúper y abarroterías, apoyándose en herramientas digitales. El funcionario recordó que el mercado se mueve por oferta y demanda, por lo cual los consumidores pueden moderar el gasto optando por productos sustitutos de menor costo.

Cabe destacar que la canasta que evalúa la Acodeco se compone de 59 productos seleccionados para cubrir a una familia promedio de cuatro personas, a diferencia de la del resto urbano del MEF que incluye 50 alimentos. La Acodeco mantiene el monitoreo de estos artículos y, a través de su Departamento de Metrología, realiza verificaciones periódicas en los instrumentos de medición de los comercios.