¿Buscas trabajo? Estas son las 7 nuevas vacantes publicadas por Mitradel esta semana

Las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo en Panamá tienen una nueva oportunidad para incorporarse al mercado laboral. El <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) </a></b>dio a conocer una nueva lista de vacantes disponibles a través de la plataforma Empleos Panamá.Entre las ofertas destacan puestos para profesionales universitarios, técnicos especializados y personal administrativo, en diferentes áreas de experiencia.<b>¿Cuáles son las vacantes disponibles?</b>Según la información divulgada por Mitradel, estas son algunas de las oportunidades laborales publicadas esta semana:1. Oficial de Registro FinancieroLos aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en el área de caja y manejo financiero.2. Gerente de ComprasLa posición requiere título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.3. Coordinador Técnico de OperacionesEntre los requisitos figuran licencia de conducir tipo D y conocimientos en software de gestión de proyectos.4. Técnico de AlarmasLos candidatos deben poseer conocimientos técnicos en electromecánica, electrónica o mecánica.5. ArquitectoLa vacante está dirigida a profesionales con licenciatura en Arquitectura, dominio de planos, estructuras, materiales de construcción y programas de diseño asistido por computadora.6. Técnico de Refrigeración IndustrialSe solicita formación técnica en refrigeración, licencia de conducir tipo D e idoneidad para ejercer la profesión.7. Asistente AdministrativoLos interesados deben contar con título técnico o estudios universitarios en Administración o áreas relacionadas.<b>¿Dónde aplicar?</b>Las personas interesadas en conocer más detalles sobre estas vacantes, así como los requisitos específicos de cada puesto, pueden ingresar a la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://empleospanama.gob.pa/" target="_blank">plataforma oficial Empleos Panamá</a></b>, donde se publican periódicamente nuevas oportunidades laborales en todo el país.La plataforma permite a los usuarios registrar su hoja de vida, postularse a diferentes ofertas y dar seguimiento a los procesos de selección.