¿Buscas trabajo? Estas son las 7 nuevas vacantes publicadas por Mitradel esta semana

Las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo en Panamá tienen una nueva oportunidad para incorporarse al mercado laboral. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer una nueva lista de vacantes disponibles a través de la plataforma Empleos Panamá.

Entre las ofertas destacan puestos para profesionales universitarios, técnicos especializados y personal administrativo, en diferentes áreas de experiencia.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Según la información divulgada por Mitradel, estas son algunas de las oportunidades laborales publicadas esta semana:

1. Oficial de Registro Financiero

Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en el área de caja y manejo financiero.

2. Gerente de Compras

La posición requiere título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.

3. Coordinador Técnico de Operaciones

Entre los requisitos figuran licencia de conducir tipo D y conocimientos en software de gestión de proyectos.

4. Técnico de Alarmas

Los candidatos deben poseer conocimientos técnicos en electromecánica, electrónica o mecánica.

5. Arquitecto

La vacante está dirigida a profesionales con licenciatura en Arquitectura, dominio de planos, estructuras, materiales de construcción y programas de diseño asistido por computadora.

6. Técnico de Refrigeración Industrial

Se solicita formación técnica en refrigeración, licencia de conducir tipo D e idoneidad para ejercer la profesión.

7. Asistente Administrativo

Los interesados deben contar con título técnico o estudios universitarios en Administración o áreas relacionadas.

¿Dónde aplicar?

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre estas vacantes, así como los requisitos específicos de cada puesto, pueden ingresar a la plataforma oficial Empleos Panamá, donde se publican periódicamente nuevas oportunidades laborales en todo el país.

La plataforma permite a los usuarios registrar su hoja de vida, postularse a diferentes ofertas y dar seguimiento a los procesos de selección.