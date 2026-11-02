Ingresos del gobierno central: $958 millones menos de lo presupuestado

De enero a agosto de este año, los ingresos corrientes del gobierno central totalizaron en $5,384 millones y quedaron por debajo de la meta estimada de $6,342 millones. Según analistas, esta diferencia podría implicar ajustes en la inversión pública, un pilar fundamental para dinamizar la economía y crear empleos. La recaudación acumulada en los primeros ocho meses del año fue $958 millones inferior a lo presupuestado, indica un informe reciente de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta recaudación, un 15% menor a lo previsto por el Ejecutivo, refleja la situación económica del país, marcada por un dinamismo desigual pese al crecimiento, consideró Luis Alberto Morán, profesor de economía. El reporte sobre los ingresos corrientes del Estado hasta agosto recoge datos anteriores al terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país. En este contexto, los ingresos inferiores a lo proyectado representan una presión importante sobre la capacidad financiera del Estado para atender sus compromisos, especialmente durante la actual emergencia, subrayó el economista Morán. Sin embargo, otro dato del reporte es que estos ingresos corrientes del gobierno central fueron 6,3% superiores a lo recaudado en el mismo periodo de 2025.

Del total de los ingresos, el mayor aporte correspondió a los ingresos tributarios, que representaron el 80% de la recaudación.

Para el exdirector de Análisis Económico y Social del MEF, Raúl Moreira, hay que reconocer que los ingresos están $321 millones por encima de lo recaudado hasta agosto del año pasado.

No obstante, Moreira, también economista, recordó que el presupuesto del Estado se prepara en base a las estimaciones de los ingresos que, están $958 millones por debajo de los supuestos de recaudación a este periodo.

Empresas pagan menos que las personas naturales

Dentro de los ingresos tributarios, la recaudación del impuesto sobre la renta de personas jurídicas fue de $548 millones, un 21% inferior a lo proyectado. Por su parte, los avisos de operación de las compañías generaron $114 millones, frente a los $202 millones estimados por el Gobierno, una diferencia del 43%.

“El pago del impuesto sobre la renta de las personas naturales sigue siendo mayor que las empresas jurídicas, y el MEF proyectó que fuera así, cuando la lógica debiera ser que las empresas tributen más que las personas naturales”, recalcó Moreira.

El MEF proyectó recaudar $1,146 millones por el impuesto sobre la renta de las personas naturales, pero la recaudación quedó un 5% por debajo de esa meta. Para las personas jurídicas, en cambio, se estimaron ingresos de $694 millones por ese concepto.

A pesar de que el gobierno apunta a una mayor inversión privada en la economía, los segmentos relacionados con las empresas se mantienen muy por debajo de las estimaciones de este año, destacó Moreira.

Canal superó estimación

En tanto, en la categoría de ingresos no tributarios, el renglón que aportó una mayor contribución fue el de los pasajes y servicios del Canal de Panamá. Se estimó una recaudación de $359 millones y la operación de la vía interoceánica aportó $398 millones, 11% más que lo previsto.