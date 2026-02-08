La IA y el futuro del trabajo: por qué no es un problema tecnológico, sino económico

El desafío central ya no es tecnológico. Es de política económica y de mercado laboral. ¿Cómo se prepara a una fuerza de trabajo para convivir con un shock de productividad tan abrupto?La experiencia internacional ofrece pistas claras. Singapur invierte alrededor del 1 % de su PIB en reconversión laboral. Corea del Sur integra habilidades digitales desde la educación secundaria. Alemania ajustó su sistema de formación dual para incluir competencias en IA y automatización. La lección es conocida: cuando la transición se acompaña, la productividad se traduce en ingresos. Cuando no, se traduce en desigualdad.América Latina no parte de cero. Tiene sistemas de capacitación, experiencia en políticas activas y, sobre todo, una población joven: más de la mitad tiene menos de 30 años. Pero el margen de error es pequeño. Se requiere escala: la demanda de habilidades vinculadas a IA se multiplicó por siete en dos años. Se requiere acceso: formación que llegue a informales, mujeres y jóvenes fuera del sistema. Se requiere diseño institucional: seguros de ingreso portables, cuentas de capacitación, movilidad laboral real. Y se requiere medición: empleabilidad efectiva, no solo cursos completados.Nada de esto es conceptualmente nuevo. Lo nuevo es la velocidad.