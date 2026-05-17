Laboratorios confiables, la exigencia de EE.UU. para recibir carne panameña

El director nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Reinaldo Viveros, explicó que el proceso para que Panamá logre exportar carne bovina hacia Estados Unidos ha enfrentado múltiples retos técnicos y sanitarios, pero actualmente se encuentra en una etapa decisiva.

Viveros señaló que uno de los principales obstáculos iniciales fue la falta de un laboratorio de diagnóstico capaz de realizar las pruebas exigidas por las autoridades estadounidenses.

“Ellos están pidiendo 26 pruebas... no es solo realizarlas, sino demostrar sostenibilidad en el tiempo y cumplir con las normas internacionales de diagnóstico”, indicó Viveros durante un encuentro virtual de la octava edición de la Academia de Exportadores de la Asociación de Exportadores de Panamá.

Añadió que se han invertido equipos de alta tecnología, como uno valorado en $800 mil, que requieren mantenimiento y calibración constante para garantizar resultados confiables.

Viveros subrayó que no basta con cumplir en un momento puntual, sino que se debe demostrar un sistema de vigilancia permanente que asegure que los productos están libres de residuos tóxicos y enfermedades.

“Hay que garantizar que el producto que llega a ese país viene de un proceso de vigilancia continua”, afirmó.

Actualmente, dijo, Panamá cuenta con una comisión interinstitucional -integrada por el MIDA, la Agencia Panameña de Alimentos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y el sector privado -, que trabaja en conjunto para responder al cuestionario de evaluación previo de Estados Unidos.

Viveros adelantó que una planta nacional dedicada al rubro bovino es la primera en comprometerse a cumplir con todos los requisitos.

“Si logramos romper el hielo con la primera exportación, se abre la ruta para los demás rubros, porque los requisitos son similares”, explicó.

Aunque no existe certeza sobre los tiempos de respuesta de Estados Unidos, el MIDA espera que antes de finalizar el año se pueda enviar la documentación y recibir la visita de verificación oficial.