Las zonas rurales son el futuro del crecimiento de América Latina, según CAF

Con alrededor de 120 millones de habitantes , más de 18 millones de idades productivas agropecuarias , el 22% de la superficie boscosa mundial, el 50% de la biodiversidad conocida uny cerca del 60% de los recursos globales de litio , estas zonas son fundamentales para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transición energética.

El informe subraya que, en un contexto global marcado por la creciente demanda de alimentos, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de valor, los territorios rurales se consolidan como un activo estratégico.

La publicación, titulada “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”, fue presentada este 21 de abril en la Ciudad de México y plantea una nueva agenda de políticas para cerrar brechas históricas e impulsar la productividad, la conectividad y la diversificación económica en la región.

El futuro del crecimiento de América Latina y el Caribe está estrechamente ligado al desarrollo de sus territorios rurales, según el más reciente Reporte de Economía y Desarrollo (RED) presentado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– en conjunto con la Secretaría de Economía de México y el Colegio de México.

Transformaciones

El reporte destaca que el mundo rural ha vivido profundas transformaciones en las últimas décadas. Menos de la mitad de los trabajadores rurales se desempeñan hoy en actividades agropecuarias, mientras que un número creciente genera ingresos en sectores como servicios, turismo, logística, comercio, manufactura, minería y energía.

Esta diversificación abre oportunidades para fortalecer el desarrollo territorial y generar empleos de mayor calidad. Sin embargo, el potencial convive con desafíos estructurales persistentes: pobreza extrema, baja productividad, informalidad laboral y brechas en infraestructura, conectividad y acceso a servicios básicos.

Las cifras son contundentes. La productividad agropecuaria por trabajador en la región es aproximadamente el doble en Europa y Asia, y hasta 12 veces mayor en Estados Unidos y Canadá, reflejo de una baja adopción de capital, tecnología y prácticas más eficientes.

Además, el 33% de la población rural no tiene cuenta bancaria ni utiliza dinero móvil; solo el 55% cuenta con acceso a agua gestionada de forma segura; apenas el 11% de los hogares dispone de saneamiento adecuado conectado a red; y únicamente el 40% vive a menos de dos kilómetros de una vía pavimentada.

Ante este panorama, CAF propone una hoja de ruta integral para transformar el potencial del mundo rural en desarrollo sostenible e inclusivo. La agenda combina políticas productivas, sociales y de infraestructura.

En el ámbito productivo, se promueve la adopción tecnológica, la digitalización, la diversificación y la agregación de valor, junto con el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales.

En el plano social, se enfatiza la necesidad de ampliar la protección social y desarrollar capacidades para acceder a empleos de mayor calidad. En materia de servicios, se subraya la urgencia de cerrar las brechas tanto en acceso como en calidad.

Con este enfoque, el reporte busca posicionar al mundo rural como un motor de crecimiento y cohesión social en América Latina y el Caribe, destacando que el futuro de la región depende de aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos y oportunidades que ofrecen sus territorios rurales.