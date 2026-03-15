Más inversión y menos burocracia: Empresarios insisten en condiciones para generar empleo

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, reiteró la urgencia de reducir la burocracia y fortalecer el clima de inversión como pilares para dinamizar el mercado laboral panameño.

De Sanctis subrayó que Panamá cuenta con ventajas estratégicas —su posición geográfica, conectividad global y una economía de servicios consolidada—, además de sectores con gran capacidad de expansión como logística, comercio, turismo, tecnología y servicios financieros.

Sin embargo, advirtió que convertir ese potencial en empleo y desarrollo requiere avanzar en varios frentes de manera simultánea: facilitar la inversión, fortalecer el capital humano y modernizar la gestión del Estado.

“Cada trámite que se simplifica, cada proceso que se digitaliza y cada permiso que se resuelve con eficiencia envía una señal clara de que Panamá está preparado para crecer”, afirmó la presidenta de Apede.