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Economía

Más inversión y menos burocracia: Empresarios insisten en condiciones para generar empleo

Según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC analizada por APEDE, la tasa de participación laboral alcanzó el 64% con 2.19 millones de personas en la población económicamente activa.
Según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC analizada por APEDE, la tasa de participación laboral alcanzó el 64% con 2.19 millones de personas en la población económicamente activa. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 10:59
El gremio advirtió que se requiere avanzar en varios frentes de manera simultánea

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, reiteró la urgencia de reducir la burocracia y fortalecer el clima de inversión como pilares para dinamizar el mercado laboral panameño.

De Sanctis subrayó que Panamá cuenta con ventajas estratégicas —su posición geográfica, conectividad global y una economía de servicios consolidada—, además de sectores con gran capacidad de expansión como logística, comercio, turismo, tecnología y servicios financieros.

Sin embargo, advirtió que convertir ese potencial en empleo y desarrollo requiere avanzar en varios frentes de manera simultánea: facilitar la inversión, fortalecer el capital humano y modernizar la gestión del Estado.

“Cada trámite que se simplifica, cada proceso que se digitaliza y cada permiso que se resuelve con eficiencia envía una señal clara de que Panamá está preparado para crecer”, afirmó la presidenta de Apede.

El llamado se da en un contexto de señales mixtas en el mercado laboral. Según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC analizada por APEDE, la tasa de participación laboral alcanzó el 64% con 2.19 millones de personas en la población económicamente activa, impulsada por una mayor incorporación de mujeres. La población ocupada llegó a 1.96 millones, con 27,547 empleos adicionales, principalmente en el sector servicios.

No obstante, persisten desafíos: el desempleo se mantiene en 10.4%, afectando especialmente a los jóvenes de 15 a 24 años, donde la tasa alcanza el 23.2%. Además, la informalidad laboral continúa siendo un reto estructural, con 47.1% del empleo no agrícola en condiciones precarias.

En contraste, el sector empresarial muestra dinamismo. Un estudio de ManpowerGroup revela que el 53% de los empleadores planea aumentar su plantilla laboral y Panamá registra una tendencia neta de empleo de 44%, una de las más altas de la región.

Apede enfatizó su disposición de trabajar junto al sector público para impulsar reformas que reduzcan la burocracia, fortalezcan la inversión y permitan que más empresas generen oportunidades para los panameños.

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