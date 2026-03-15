Las noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 15 de marzo

Panamá refuerza vigilancia en aeropuertos y puertos

Las autoridades panameñas han intensificado las medidas de seguridad en aeropuertos y puertos del país ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y sus posibles repercusiones globales.

El Gobierno busca prevenir riesgos asociados al transporte internacional y al comercio marítimo, especialmente considerando el peso de Panamá en la logística mundial. El monitoreo incluye controles más estrictos y coordinación entre entidades de seguridad para reaccionar ante posibles amenazas.

Empresarios piden más inversión y menos burocracia

El sector empresarial volvió a insistir en la necesidad de reducir la burocracia y fomentar la inversión privada para impulsar la generación de empleos en Panamá.

Gremios económicos señalan que el país requiere un entorno más competitivo y reglas claras que faciliten el desarrollo de proyectos y atraigan capital. Entre las preocupaciones destacan el desempleo y la informalidad laboral, que siguen siendo desafíos importantes para la economía nacional.

Los empresarios sostienen que la creación de empleo dependerá en gran medida de mejorar las condiciones para invertir y agilizar los trámites administrativos.

Ulloa responde a críticas: “Los católicos no adoran imágenes”

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, aclaró durante una misa que los católicos no adoran imágenes, sino que estas funcionan como representaciones que ayudan a los fieles a reflexionar sobre su fe.

“A dos mil años, no me vengan con el cuento de que los católicos adoramos imágenes”, afirmó el religioso al responder a críticas históricas sobre el uso de figuras en el culto.

Ulloa explicó que las imágenes cumplen un papel pedagógico dentro de la tradición cristiana, permitiendo transmitir el mensaje del Evangelio de forma visual para los creyentes.

Muere candidato presidencial de Perú en accidente

En el plano internacional, el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, falleció en un accidente de tránsito mientras se dirigía a actividades de campaña electoral.

El político murió cuando viajaba hacia la región de Ayacucho, lo que generó conmoción en el escenario político peruano en medio del proceso electoral.