Medicamentos para enfermedades crónicas seguirán con precios regulados

El Ejecutivo prorrogó por seis meses adicionales la regulación excepcional que establece precios de referencia tope para la venta al por menor de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas. La medida, contenida en el Decreto Ejecutivo No. 77 de 14 de octubre de 2026, mantiene vigente lo dispuesto originalmente en el Decreto No. 36 de septiembre de 2025.

La decisión responde a la necesidad de garantizar el acceso de la población a tratamientos esenciales, en un contexto de creciente preocupación por el costo de los fármacos.

El decreto subraya que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones inmediatas a los agentes económicos que infrinjan las disposiciones, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007.

La regulación de precios a medicamentos que están dirigidos a tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, depresión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y óseas.

En octubre de 2025, el Gobierno eliminó del control a 60 fármacos cuyo precio ya ha bajado de forma efectiva en el mercado o son distribuidos aún más baratos por el sistema público de salud.

“No tiene sentido seguir regulando medicamentos cuyo precio en el mercado ya está por debajo del tope anterior. Eso significa que la política de reducción de precios ha funcionado, y por eso hoy hay menos necesidad de intervención en ciertos productos”, explicó el ministro de Comercio, Julio Moltó.

El ministro también recalcó que esta medida no había sido una decisión arbitraria ni basada en percepciones públicas, sino el resultado de un análisis técnico realizado por la Acodeco.

“Los medicamentos que fueron retirados del control de precios son aquellos que ya se venden en el mercado a un precio menor al que establecía la regulación anterior. Además, el Ministerio de Salud los ofrece aún más baratos en su red de farmacias, como parte del esfuerzo que el presidente José Raúl Mulino ha impulsado para reducir el costo de los medicamentos.”, explicó.