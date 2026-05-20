MEF coloca $23.5 millones en Nota del Tesoro Nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó el martes la segunda colocación de la Nota del Tesoro Nacional (PANOTA) con cupón de 5.25% y vencimiento el 27 de marzo de 2033, un instrumento diseñado con amortizaciones iguales en sus últimos tres años.

La subasta, según el MEF, atrajo una fuerte demanda, con ofertas competitivas por $94.55 millones y no competitivas por $20.5 millones.

Se adjudicó $3.0 millones en la primera vuelta a un precio de corte de 98.77% y un rendimiento de 5.466%, además de aceptar la totalidad de las ofertas no competitivas, alcanzando un monto total colocado de $23.5 millones.

El MEF explicó que la decisión de corte se sustentó en el análisis de la variación simultánea del bono del Tesoro de Estados Unidos y del spread soberano panameño.

El bono de referencia estadounidense subió de 4.110% a 4.425%, equivalente a 31.5 puntos básicos, mientras que el spread del PANOTA se redujo de 131.1 a 99.7 puntos básicos, es decir, 31.4 puntos básicos menos.

El efecto combinado dejó el rendimiento prácticamente estable frente a la primera subasta del 24 de marzo, cuando se adjudicó a 5.428%.

La consistencia de esta valoración se reflejó en el mercado secundario, donde el Panama Global 2033 cotizaba a un rendimiento de 5.468% con un spread de 98.4 puntos básicos, la PANOTA 6-3/8% 2033 registraba un rendimiento de 5.270% con un spread de 76.1 puntos básicos, y el Panama Global 2032 mostraba una variación marginal respecto a marzo, moviéndose de 5.49% a 5.42%, lo que confirma la estabilidad en el tramo medio de la curva soberana panameña.

El MEF subrayó que el monto adjudicado responde a una estrategia deliberada de política de endeudamiento. En un entorno de fuerte demanda, la institución priorizó la defensa de la tendencia a la baja en el spread soberano y el fortalecimiento de la compresión de tasas entre el mercado internacional y el mercado local de valores del Estado, por encima de maximizar el volumen colocado.

La operación se llevó a cabo mediante el mecanismo de Creadores de Mercado del MEF, en su rol de intermediarios financieros autorizados en el mercado primario de valores del Estado.