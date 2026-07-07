MIDA confirma brote de rabia silvestre bovina en Veraguas y activa cerco sanitario

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), mediante la Dirección Nacional de Salud Animal en Veraguas, confirmó este martes la detección de un brote de rabia silvestre en una hembra bovina de 20 meses de edad.

El animal afectado se localizó en una finca de la comunidad de Los Pardos, corregimiento de San Juan, en el distrito de San Francisco, área donde se mantiene activa una estricta vigilancia sanitaria. Ante este hallazgo, el personal técnico implementó la vacunación preventiva de bovinos, equinos y otras especies susceptibles en un radio de 10 kilómetros a la redonda del foco detectado para contener la propagación de la enfermedad.

Asimismo, se estableció la vacunación obligatoria para todas las especies susceptibles que ingresen o se movilicen hacia las comunidades contempladas en el Memorándum DSA-RABIA-028-2026. En cumplimiento con el artículo cuarto del Decreto Ejecutivo 20 del 13 de abril de 1999, se mantendrá una vigilancia especial durante 30 días posteriores a la inmunización, periodo en el cual estará restringido el movimiento de los animales pertenecientes al mismo hato afectado.

En paralelo, el MIDA coordina jornadas de orientación con el Ministerio de Salud para capacitar a los productores pecuarios sobre prevención, detección y notificación oportuna de la enfermedad, asegurando las medidas necesarias para proteger la salud humana.

Riesgo de zoonosis y comportamiento epidemiológico local

Según datos de la Caja de Seguro Social (CSS), los casos positivos de rabia en bovinos representan una señal de alerta para la población debido a que se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, transmisible de animales a humanos.

La rabia paralítica bovina es una afección viral e infectocontagiosa que se transmite mediante la mordedura de murciélagos hematófagos infectados, los cuales atacan el sistema nervioso central del ganado y provocan una encefalomielitis aguda que generalmente resulta fatal. Los síntomas en los animales incluyen alteraciones en la conducta, convulsiones, agitación nerviosa, coma y la muerte.

Las autoridades recomiendan el uso de equipo de protección (guantes, mascarillas, ropa y botas adecuadas) al manipular hatos bajo sospecha, además de mantener los esquemas de vacunación vigentes.

Los registros epidemiológicos confirman la persistencia de esta enfermedad en el territorio panameño. Durante el año 2024, el Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica detectó dos casos positivos en la provincia de Panamá Oeste.

Posteriormente, el 21 de enero de 2026, el MIDA reportó un caso en un bovino macho en el corregimiento de Vallerriquito, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, un diagnóstico que se dio tras casi tres años sin incidencias en esa provincia, donde los últimos registros databan de 2022 en el distrito de Tonosí. El reporte reciente en Veraguas confirma que la rabia paralítica bovina mantiene presencia activa en el país.

Control de vectores y medidas de prevención en fincas

Como parte de la estrategia permanente para contener el principal reservorio natural y transmisor de la rabia silvestre, las autoridades ejecutaron jornadas de captura de murciélagos hematófagos en las agencias de Arenas, Las Palmas, Montijo, Atalaya, Santiago y San Francisco, logrando la retención de 34 ejemplares.

Previamente, el 9 de junio pasado, se desarrolló una jornada similar en la comunidad de Nuevo Tonosí, distrito de Portobelo. Javier Samaniego, técnico de dicha agencia, señaló en su momento que estas acciones beneficiaron a productores pecuarios del sector que manejan una población aproximada de 391 reses, mitigando las pérdidas económicas en la producción y los riesgos para la salud pública.

Los técnicos del MIDA mantendrán visitas periódicas a las fincas ubicadas en las áreas de intervención para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, monitorear la vacunación y brindar acompañamiento técnico.

La institución reiteró el llamado a los ganaderos a mantener actualizado el esquema de vacunación de sus hatos, respetar rigurosamente la cadena de frío de los productos biológicos y aplicar buenas prácticas de inmunización.

Asimismo, se exhorta a fortalecer la vigilancia y reportar de forma inmediata cualquier síntoma sospechoso en la agencia del MIDA más cercana, a través del teléfono o WhatsApp 6550-8486, o mediante la Plataforma Alerta Animal.