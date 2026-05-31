Mil dólares en sobres: el álbum del Mundial y la aritmética invisible del gasto cotidiano

Un sobre cuesta poco más de un dólar. Completar el álbum del Mundial puede costar más de mil. Mil dólares. En sobres de un dólar con diecisiete centavos. Es decir, existe un producto que cuesta $3.74 en la portada y más de $1,220 en la práctica, y millones de familias en América Latina lo compran sonriendo. Si en el supermercado un pollo costara $3.74 en la etiqueta, pero $1,220 en la caja registradora, lo más probable es que llamaríamos a protección al consumidor antes del mediodía. Pero como trae a Messi y a Cristiano por última vez, en una de las últimas entregas de una tradición que empezó en 1970, hacemos fila para pagarlo.

No me malinterpreten: el álbum del Mundial 2026 no es una estafa. Es algo más interesante. Es la mejor clase de finanzas personales que recibe América Latina cada cuatro años. Y cada cuatro años, nadie toma nota.

Llamémoslo Roberto. Le compró el álbum a su hijo el primer fin de semana de mayo. Cada sobre, $1.17. La promesa era sencilla: lo llenamos juntos. Durante once días compró sobres sin sentir que gastaba. Tres en la farmacia, dos en el supermercado, cuatro el sábado. Nunca más de cinco dólares por vez, nunca lo suficiente como para activar esa alarma interna que nos dice “esto ya es demasiado”. El día doce, su hijo contó las repetidas: 247. Esa noche Roberto hizo lo que casi nadie hace al inicio de una compra emocional: sacó la calculadora. Llevaba $138, un álbum a medio camino y casi 250 figuritas inútiles en una gaveta.

Aquí es donde la aritmética se pone cruel. La cuenta intuitiva dice: el álbum tiene 980 espacios, cada sobre trae siete figuritas, bastarían 140 sobres, unos $168 con todo incluido. Un pasatiempo que cabe en un fin de semana. Pero esa cuenta asume algo que la probabilidad jamás concede: que nunca saldrá una repetida. Solo para que tenga una idea en perspectiva, completar el álbum sin una sola repetida equivale a ganarse el sorteo de la lotería nacional 106 veces seguidas. En matemáticas esto se llama el problema del coleccionista de cupones y funciona exactamente como funciona la frustración: cuando faltan muchas figuritas, casi cualquier sobre ayuda; cuando faltan pocas, casi todos los sobres decepcionan. La primera mitad del álbum se llena con entusiasmo. La segunda mitad, con paciencia. Y la última, si no hay estrategia, se llena con dinero.

La trampa no está en el precio del sobre sino en lo que los economistas llamamos la curva de rendimientos decrecientes, que en este caso se manifiesta de una manera casi pedagógica. Con el álbum vacío, prácticamente todo lo que sale es nuevo. Pero con 900 figuritas pegadas, apenas el 8% de cada compra aporta algo.

Y aquí viene lo verdaderamente contraintuitivo: las últimas diez figuritas, solo diez de 980, pueden exigir estadísticamente unos 400 sobres adicionales. No porque la empresa las esconda: todas salen con igual frecuencia. Sino porque cada sobre busca una aguja en un pajar de 980 opciones, y el pajar no se achica por más sobres que se abran.

Los números lo confirman: llegar a 900 figuritas cuesta unos $500. Las últimas 80 cuestan más de $700. El 8% final del álbum consume más de la mitad del presupuesto.

Para un trabajador del comercio panameño que gana entre $600 y $700 mensuales, completar el álbum sin estrategia equivale a casi dos salarios completos. Todo acumulado en transacciones que su cerebro clasificó como irrelevantes.

La figurita más cara del álbum no es la que trae a Messi. Es la última. La número 980. Cuesta $164 en expectativa estadística, más que las primeras 490 figuritas juntas.

Ahora bien, si esto solo aplicara al álbum, sería una anécdota simpática. El problema es que casi todos tenemos un álbum invisible en el bolsillo y lo estamos llenando sin saberlo. El café de $2.50 antes de la oficina que suma $600 al año: una repetida que compramos 240 veces sin pegarla en ningún presupuesto. La suscripción de streaming que se renueva sola porque cancelarla exige buscar una contraseña: un sobre que abrimos cada mes sin saber qué trae. El taxi de $4 en vez del bus de $0.25 porque “hoy no tengo ganas”: $3.75 de diferencia que no arruinan a nadie, pero que multiplicados por 22 días hábiles se convierten en B/.82 al mes y $990 al año, exactamente lo que ese mismo trabajador necesitaría para construir el fondo de emergencia que dice no poder reunir. Si alguien sumara todos esos gastos invisibles por nosotros, descubriría que un hogar latinoamericano promedio destina entre el 15% y el 20% de su ingreso a decisiones que nunca tomó. No las decidió el presupuesto. Las decidió la inercia. Además, según el BID, apenas el 16% de los adultos en América Latina reporta tener ahorros en un banco, frente al 40% en Asia Emergente y el 50% en economías avanzadas. No es que no haya dinero. Es que se va antes de que alguien decida guardarlo. Y en finanzas personales, la inercia siempre es más cara que el precio.

Pero la emoción no es el enemigo. El álbum vende experiencia, comunidad, conversación, Mundial. La emoción es el producto, y la emoción tiene valor legítimo. El enemigo es la emoción sin calculadora. La emoción compra en cuotas pequeñas; el arrepentimiento llega en una sola factura grande. Un presupuesto no enfría la diversión. Evita que termine en lamento.

Y la aritmética, además de diagnosticar el problema, ofrece una salida elegante: la cooperación. Una figurita repetida sola es papel. Pero una figurita repetida dentro de una red de intercambio es capital. Bajo simulaciones con distribución uniforme, un grupo de cinco personas que intercambian reduce el costo por coleccionista a menos de la mitad, alrededor de $500. Con diez personas, baja a cerca de $400. Lo que a uno le sobra, a otro le falta. Es, en miniatura, exactamente el principio que mueve cualquier mercado eficiente: no producir todo lo que necesitas, sino especializarte en lo que tienes e intercambiar el resto. Adam Smith explicó esto en 1776 con alfileres. El álbum lo demuestra en 2026 con stickers.

De la teoría a la práctica hay tres reglas: fijar un monto máximo antes de comprar el primer sobre, registrar lo que falta y dejar de comprar cuando intercambiar sea más eficiente que insistir.

Volvamos a Roberto. Tenía 247 repetidas y una decisión que tomar. Esa noche no dejó de coleccionar. Hizo algo más estratégico: dejó de comprar a ciegas. Armó un grupo de WhatsApp con cuatro padres del colegio, puso un tope de $300 y empezó a intercambiar. El álbum se completó unas semanas después por $285. La diferencia entre $1,220 y $285 no fue suerte. Fue planificación. La misma planificación que convertiría ese café de $2.50 diarios en un fondo de retiro si alguien se sentara diez minutos a hacer la cuenta.

Lo que Roberto resolvió en una gaveta, un continente entero no ha aprendido a hacer con su ingreso. América Latina tiene la tasa de ahorro más baja de las regiones emergentes: apenas el 17% del PIB, frente al 33% de Asia Oriental. No porque ganemos poco, Panamá tiene uno de los PIB per cápita más altos de la región, sino porque nadie nos enseñó a contar los sobres. Si cada escuela pública de este continente dedicara una hora al año a enseñar el problema del coleccionista de cupones usando el álbum del Mundial como ejemplo, tendríamos una generación que entiende los rendimientos decrecientes antes de cumplir quince años. Y esa generación sabría, antes de firmar su primer contrato laboral, que la mayoría de las decisiones financieras que arruinan un presupuesto no se toman una vez con un monto grande, sino trescientas veces con un monto que parece insignificante.

La figurita más difícil de conseguir no es Messi, ni Mbappé, ni Cristiano. Es la educación financiera. Y esa no viene en ningún sobre. Pero a diferencia de las otras 980, esa sí se puede enseñar.