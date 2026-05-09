Ministros Moltó y Linares insisten en defender la soberanía comercial ante disputa con Costa Rica

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, expresó la tarde de este sábado 9 de mayo su respaldo a las declaraciones de su homólogo de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio de la controversia por el proceso comercial entre Panamá y Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.

A través de una publicación en redes sociales, Linares afirmó que coincide “plenamente” con Moltó respecto a la defensa de los productores nacionales y la necesidad de exigir igualdad de condiciones en el diferendo comercial con la nación centroamericana.

“El respaldo a nuestros productores no es negociable y la equidad e igualdad de derechos en este diferendo es una demanda justa”, expresó Linares.

Linares también se refirió al tema del contrabando en la frontera, señalando que conoce de cerca la situación y pidió prudencia al momento de atribuir responsabilidades.

“Conozco muy bien lo que ocurre en nuestra frontera y sugiero cautela al momento de señalar responsables”, manifestó.

El funcionario agregó que espera que ambas partes logren encontrar una salida al conflicto comercial que actualmente afecta a los productores panameños.

Las declaraciones surgen luego de que Moltó rechazara versiones sobre una supuesta derrota definitiva de Panamá ante la OMC.

Este 8 de mayo la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que ella intentará establecer unas mesas de trabajo en corto plazo con la administración de su homólogo panameño, José Raúl Mulino para resolver la disputa que mantienen en la OMC.

Fernández en una entrevista con Telemetro Reporta indicó que Costa Rica llevó la situación a un panel internacional, en el cual resultó ganador.

“Esto ya se llevó a un panel internacional, del cual Costa Rica resultó ganador, y las reglas y la cancha están claras para volver a reforzar y reactivar ese comercio”, sostuvo la nueva mandataria costarricense.

Tras esa declaración Moltó insistió en que el país está ejerciendo sus derechos como miembro del organismo internacional y defendiendo la soberanía comercial panameña.

Moltó aseguró que “no es correcto” afirmar que el país perdió un caso ante ese organismo internacional.

“Panamá es un país soberano y como miembro de la OMC tiene los mismos derechos que todos los demás y esos derechos son los que estamos ejerciendo”, expresó Moltó en su mensaje.

La controversia se remonta al proceso identificado como DS599, relacionado con medidas aplicadas por Panamá a la importación de determinados productos provenientes de Costa Rica. En diciembre de 2024, un grupo especial de la OMC emitió un laudo favorable a Costa Rica.

Sin embargo, en enero de 2025 Panamá presentó formalmente una apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC en Ginebra, argumentando que el informe no se ajusta a las medidas sanitarias y fitosanitarias panameñas.