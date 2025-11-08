Nueva ley de ciberdelincuencia obliga a las empresas a reforzar su seguridad digital

Uno de los puntos más relevantes de la Ley 478 es que agrava las penas cuando los ataques informáticos afecten infraestructuras críticas —bancos, hospitales, compañías de energía o telecomunicaciones—.Esto obliga a muchas empresas a revaluar si forman parte de este grupo y reforzar sus controles.El nuevo artículo 338A del Código Procesal Penal autoriza al Ministerio Público a ordenar la retención de datos informáticos hasta por 90 días, prorrogables.Las empresas deberán establecer protocolos de preservación y entrega segura de información, en coherencia con la Ley 81 de 2019, garantizando confidencialidad y trazabilidad.'La privacidad y la ciberseguridad ahora se integran. La protección de datos deja de ser solo confidencialidad: pasa a ser también cumplimiento penal', explicó Vanegas.