Movimientos Sociales: Influencia histórica en las políticas públicas de Panamá

Es notable que las demandas de los movimientos sociales son procesadas de diversas maneras, dependiendo del contexto político, las circunstancias específicas y de la voluntad política de las personas en el poder, Por ejemplo, entre algunas formas comunes en las que las autoridades pueden responder a las demandas de los movimientos sociales, es a través de la estrategia del 'diálogo y negociación', donde las autoridades llaman a los representantes de los movimientos sociales para comprender mejor sus demandas y encontrar posibles soluciones. Esto puede implicar la creación de mesas de negociación, comités o grupos de trabajo conjuntos. Sin embargo, a menudo estas mesas de diálogo se instalan después de un estallido social, como una maniobra de poder, porque al final se presta poca atención a las demandas y se terminan firmando acuerdos que no se cumplen, ya que esto implicaría cambios en la legislación existente o la implementación de nuevas políticas. Tal como sucedió en los años 1980 cuando se dio un cambio del paradigma Keynesiano por el paradigma neoliberal donde se dio la reducción del estado, la desregulación y privatización y esto sin duda marcó un cambio en las políticas de muchos países. Concretamente, los sectores más vulnerables fueron afectados en el bienestar de salud, educación, vivienda y servicios básicos. Vinculando a este sector a ser mayormente dependiente del sector privado no solo porque la provisión de servicios generó el aumento de tarifas para los consumidores; sino que también se dio la pérdida de los empleos, agravando aún más la brecha entre ricos y pobres. Este cambio de paradigma aumentó el mercado de capitales, pero también aumento la desigualdad y la inestabilidad financiera y social de los países.El panorama que atravesó Panamá en el año 2023 es una realidad social que muchos la comparan con las movilizaciones que se dieron en el año 1964 en defensa de la soberanía. Pero en este contexto de la historia se debe a la aprobación de una ley de explotación minera por 40 años que resultaba ser inconstitucional y que permitía a la empresa Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum) la explotación minera del área de Donoso y de todo el territorio nacional. Lo que ocasionó un estallido social debido al sentimiento de injusticia y el sentimiento de patriotismo. Por ello, los movimientos sociales apoyado por la sociedad civil se movilizaron con protestas en defensa de la soberanía contra la ley 406 buscando presionar a las autoridades para que rectificaran y anularan dicha legislación. Esta coyuntura fue importante y crea un precedente en las diversas generaciones ya que, en pleno bum de la tecnología, los jóvenes se incorporaron en defensa de su territorio y el futuro de todo un país. Dejado de un lado el ocio y la diversión, y haciendo de las redes sociales una herramienta de convocatoria y reproducción de información, con los efectos negativos que dejaría si se continuaba la acción de la empresa minera.