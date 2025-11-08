Hispanoamérica conversa con Europa

Esa primera edición del 2017 fue dedicada al panameño Don René de Obaldía, escritor, dramaturgo y miembro de la Academia Francesa, quien gustoso aceptó este homenaje que se hizo a dos manos junto con la Academia Panameña de la Lengua.Desde entonces el Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París se ha dedicado a la literatura de Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y Guatemala, entre otras latitudes.'En mi encuentro no hay egos, no hay rivalidades, todos están a la par. Participan tanto escritores jóvenes como mayores. Yo trato a todos los autores por igual. No pertenezco al gremio literario, pero justamente ese ha sido mi punto más fuerte, porque al no ser escritora no tengo rivalidad ni ando compitiendo con nadie', resalta Flor María Muñoz Bañales, quien es embajadora de América Latina de la Asociación Internacional de Diplomacia Cultural Club Francés para la UNESCO.'Yo hago todos mis eventos sin fines de lucro. Yo me pago mi hotel, mi tren, las comidas y les ofrezco al público eventos de calidad en bandeja de plata. Me gusta recalcar con mis eventos en Europa que, en Panamá, en Centroamérica y en el Sur, tenemos gente de calidad, gente preparada. Porque antes en Europa cuando hablabas de Panamá había quien lo asociaba solo con Manuel Antonio Noriega, con la invasión de Estados Unidos a Panamá o con los Panamá Papers. Y eso me molestaba bastante porque es injusto y esos hechos no reflejan quiénes somos como país', anota quien es delegada para Panamá de la Sociedad Académica de Artes, Ciencias y Letras.