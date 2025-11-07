Nueva ley de jubilados: Cervecería Nacional revela cómo afecta su funcionamiento

Después de sustentar la legalidad de despedir a 260 personas, la Cervecería Nacional detalló a este medio por qué la Ley No. 438 de 2024, promulgada el 14 de junio del 2024, que establece un bono anual permanente de $140 para jubilados y pensionados, afectó sus operaciones.

La empresa ha señalado directamente a esta ley, junto con otros factores, como las protestas, como un elemento que impactó significativamente al sector.

“la Ley 438 de junio de 2024, aprobada en el gobierno pasado (del expresidente Laurentino Cortizo), aumentó el impuesto al sector bebidas alcohólicas en un 44% (con un impacto adicional estimado de $28 millones)”, comentó.

Para Cervecería Nacional, este aumento impositivo se suma a una situación del mercado que ya venía experimentando dificultades.

Detalló que la industria cervecera ha mostrado una tendencia a la baja desde 2020, con caídas en 2023, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la producción ya había caído a doble dígito de enero a mayo de 2025.

La empresa subrayó que, además de la producción, se deben considerar los datos de importación.