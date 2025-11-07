Nueva ley de jubilados: Cervecería Nacional revela cómo afecta su funcionamiento

Después de sustentar la legalidad de despedir a 260 personas, la <b><a href="/tag/-/meta/cerveceria-nacional">Cervecería Nacional </a></b>detalló a este medio por qué <b>la Ley No. 438 de 2024, promulgada el 14 de junio del 2024, </b>que establece un bono anual permanente de $140 para jubilados y pensionados, afectó sus operaciones.La empresa ha señalado directamente a esta ley, junto con otros factores, como las protestas, como un elemento que impactó significativamente al sector.<i><b>'la Ley 438 de junio de 2024, aprobada en el gobierno pasado (del </b></i><i><b><a href="/tag/-/meta/laurentino-cortizo-cohen">expresidente Laurentino Cortizo</a></b></i><i><b>), aumentó el impuesto al sector bebidas alcohólicas en un </b></i><i><b>44%</b></i><i><b> (con un impacto adicional estimado de </b></i><i><b>$28 millones</b></i><i><b>)',</b></i> comentó.Para Cervecería Nacional, este aumento impositivo se suma a una situación del mercado que ya venía experimentando dificultades. Detalló que la industria cervecera ha mostrado una tendencia a la baja desde 2020, con caídas en 2023, ya que según datos del <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo</a></b>, la producción ya había caído a doble dígito de enero a mayo de 2025. La empresa subrayó que, además de la producción, se deben considerar los datos de importación.