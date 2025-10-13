Panamá afina hoja de ruta para proyecto binacional de interconexión eléctrica con Colombia

En una muestra de impulso renovado, Panamá y Colombia avanzaron decisivamente en las negociaciones para el proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá durante reuniones interinstitucionales celebradas entre septiembre y octubre.

Autoridades de ambos países revisaron aspectos técnicos, regulatorios, ambientales y sociales, alineando compromisos para que las obras comiencen en el segundo semestre de 2026 y culminen en el primer semestre de 2029.

El 10 de octubre se realizó la Primera Mesa de Trabajo y la segunda reunión interinstitucional, encabezadas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE) de Panamá bajo la conducción de Rodrigo Rodríguez. En esta sesión participaron representantes de los ministerios de Gobierno, Obras Públicas, Ambiente, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) y la Oficina de Electrificación Rural (OER).

El objetivo fue estructurar una Mesa Integral que permita trabajar temas de comunicación efectiva entre las entidades, trazabilidad de compromisos, coherencia técnica, ambiental, social y jurídica, y ejecución con impactos positivos para las comunidades afectadas.

La articulación entre las entidades será acercarse a las comunidades ubicadas en los territorios donde pasará la línea de interconexión eléctrica, con el fin de escucharlos, identificar sus necesidades más apremiantes a corto plazo, y atenderlas de inmediato.

Las prioridades a trabajar directamente en las comunidades se concentran en los sectores de salud, educación, infraestructura y electricidad.

Desde Panamá, la ruta prevista inicia en la ciudad capital, atraviesa tierras colectivas de Alto Bayano, pasa por Agua Fría, cruza la Comarca Guna Wargandí y llega a Mulatupu (Guna Yala). Allí comienza el tramo submarino que se fusiona con la parte colombiana hasta Necoclí (Antioquia).

Durante el evento realizado en septiembre, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el ministro de la Presidencia, por Panamá, la Asep y la colombiana Comisión de Regulación de Energía y Gas (Greg) suscribieron un acuerdo para armonizar marcos regulatorios, definición de tarifas, reglas de acceso y mecanismos de remuneración e incentivos.