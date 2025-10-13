Panamá afina hoja de ruta para proyecto binacional de interconexión eléctrica con Colombia

El costo estimado del proyecto asciende a $800 millones compartidos entre ambos países.La línea de transmisión abarcará unos 500 km en total, con capacidad para transportar 400 MW mediante tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC / 500 kV).Plantean tres segmentos: un tramo terrestre en Colombia (150 km), un tramo terrestre en Panamá (220 km) y un tramo submarino intermedio (130 km).Los puntos de transición entre el tramo submarino y los terrestres están en Necoclí (Colombia) y Mulatupu (Panamá), donde se ubicarán estaciones convertidoras que transformarán la energía entre corriente alterna y corriente continua. En Colombia, para este proyecto se considera la conexión entre Cerromatoso (Córdoba) y Panamá II (Provincia de Panamá).