Panamá busca blindarse ante el GAFI con ley de activos virtuales

El jurista subrayó que la iniciativa busca que Panamá cumpla con las recomendaciones 15 y 16 del GAFI, relacionadas con la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales y la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en este mercado.'Si Panamá no cumple con esas recomendaciones antes de la visita del GAFI en 2027, corre el riesgo de volver a ingresar en la lista gris', advirtió Muñoz.Agregó que la experiencia de Argentina —que adoptó una regulación acelerada para salir de observación internacional— demuestra la importancia de actuar con tiempo y consenso.'No debemos esperar a que llegue 2027 para improvisar una norma. Estamos a tiempo de hacer nuestro traje a medida, bien pensado y funcional', sostuvo.En 2023, Panamá salió de la 'lista gris' de GAFI, que fue anunciada durante la reunión plenaria de este organismo internacional, y en julio 2025, logró histórico al salir oficialmente de la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Comisión Europea al cumplir con el plan de acción del GAFI.No obstante, el país todavía tiene temas pendientes por lo que inició un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la visita de GAFI en 2027 y tiene el reto de mantener los avances alcanzado en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.