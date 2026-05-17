Panamá espera obtener la ‘tarjeta verde’ de la UE en pesca para 2026

Panamá mantiene la expectativa de obtener este año la “tarjeta verde” de la Unión Europea en materia pesquera, luego de años de trabajo para superar la “tarjeta amarilla”, así lo prevé el vicecanciller, Carlos Hoyos.

“Hemos estado trabajando muy duro por los últimos dos años y tenemos la expectativa que para este año pasaremos a la tarjeta verde”, afirmó Hoyos.

El vicecanciller se refirió al respecto previo a las conversaciones que sostendrá con el Servicio Europeo de Acción Exterior en las próximas semanas, instancia equivalente a la cancillería de la UE, en la que se abordará no solo el proyecto de sustancia económica actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, sino también otros temas de la agenda bilateral como el Global Gateway, las inversiones de empresas europeas en Panamá y las condiciones regulatorias que impulsa Bruselas.

Según Hoyos, el objetivo es presentar una propuesta atractiva para las compañías europeas que evalúan invertir en el país, en un marco de transparencia y cumplimiento regulatorio.

El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, subrayó que el país ha trabajado intensamente en la transparencia pesquera y en el cumplimiento internacional con miras a salir de la tarjeta amarilla y consolidar un registro de tarjeta verde que proyecte a Panamá como referente de altos estándares globales.

Carrasquilla detalló que en los últimos 18 meses se han sostenido múltiples reuniones y procesos de diálogo con la Dirección General de Asuntos Marítimos de la UE, con la expectativa de que en el segundo semestre de 2026 se realice una auditoría en Panamá para demostrar el cumplimiento pleno de los estándares de control de la flota y combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El administrador explicó que Panamá administra una flota de 80 buques de carga refrigerada que transportan productos pesqueros a nivel global, cuyas operaciones de trasbordo y carga están debidamente monitoreadas y acreditadas.

Además, dijo, el país cuenta con una flota atunera, compuesta por más de 24 embarcaciones que operan en el Pacífico y Atlántico, que también son objeto de seguimiento con observadores a bordo que certifican la legalidad de las actividades.

Carrasquilla detalló que Panamá maneja un registro pesquero internacional con más de 160 embarcaciones, además de una flota industrial de casi 600 buques y una flota artesanal de 3,800.

Destacó que consolidar la tarjeta verde de la UE abriría un mercado de 500 millones de consumidores en Europa, donde la dieta de productos del mar representa el 40%, lo que convierte a ese bloque en la población que más consumo genera a nivel global.