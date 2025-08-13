Panamá, pionero en Latinoamérica con el Listado Internacional de Latinex

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) lanzó el servicio de Listado Internacional, conocido en inglés como “Listing”, un desarrollo que sitúa a Panamá como la primera bolsa de valores en América Latina en ofrecer esta solución. El proyecto busca consolidar la posición del país como un centro financiero clave, aprovechando su economía dolarizada y su ubicación estratégica para atraer capitales internacionales.

El nuevo servicio permitirá a emisores listar sus emisiones internacionales de deuda directamente en el mercado panameño. Este listado es particularmente relevante para inversionistas institucionales globales que, por política, necesitan que los valores estén en un mercado organizado.

Durante el lanzamiento, la presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo, manifestó: “El lanzamiento de nuestro servicio de Listado Internacional (Listing) marca un hito estratégico en consolidar a Panamá como un hub financiero con proyección global. Desde Latinex, seguimos innovando con soluciones que respondan a las dinámicas del mercado, ofreciendo una alternativa moderna y competitiva para emisores internacionales, con una propuesta basada en eficiencia, transparencia y estándares internacionales que nos colocan al nivel de las grandes plazas financieras del mundo”.

Latinex destacó que esto abre las puertas para que emisores, especialmente de renta fija, accedan a una base ampliada de inversionistas bajo los marcos regulatorios de Regulación S y/o 144A de Estados Unidos.

Una de las claves de esta iniciativa es el respaldo normativo. La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) otorgó una exención de registro para el mercado secundario, lo que agiliza el proceso para los emisores. Además, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reconoció a Latinex como un “Designated Offshore Securities Market,“ un reconocimiento que aumenta su credibilidad y proyección internacional.

El servicio se presenta como una alternativa competitiva a otras plazas financieras internacionales. Latinex destaca un proceso de preadmisión de solo tres días hábiles, la aceptación de documentación en español e inglés, y una estructura de costos que busca ser eficiente frente a otros mercados globales. Esta propuesta de valor busca ofrecer a los emisores flexibilidad operativa y acceso a una infraestructura tecnológica robusta.

En un contexto donde Panamá ya se destaca por su centro bancario y su marco legal favorable, este nuevo servicio de Latinex refuerza la competitividad del país en el sector de valores. El proyecto no solo busca atraer emisiones internacionales, sino también impulsar el ecosistema financiero local, conectándolo de manera más directa con los flujos de capital globales.

Visión estratégica

Este lanzamiento se enmarca en la conmemoración del 35.° aniversario de Latinex, y refuerza su visión estratégica de conectar los mercados de valores locales con la región y el mundo.

Con este lanzamiento, Panamá se proyecta al mundo como una jurisdicción innovadora y competitiva, ofreciendo una solución integral para emisores internacionales que buscan eficiencia, seguridad y visibilidad en sus operaciones de mercado de valores.