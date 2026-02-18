Panamá proyecta 3.1 millones de visitantes en 2026 impulsado por el turismo de reuniones

Bajo la visión global de ser un destino de referencia para el turismo de reuniones, Panamá lleva adelante una estrategia que proyecta alcanzar la cifra histórica de 3.1 millones de visitantes en 2026, según estimaciones del Fondo de Promoción Turística (Promtur Panamá). Esta ambiciosa meta descansa sobre una promoción internacional que busca capitalizar el interés de viajeros corporativos que demandan experiencias completas. “Para el año 2026, los cimientos ya son sólidos: se han asegurado e incentivado 81 eventos internacionales, de los cuales 37 están plenamente confirmados”, adelantó Promtur. Estas cifras perfilan un impacto económico en la que se prevé una asistencia estimada de 63,000 participantes internacionales que generarán más de 262,000 cuartos noche. Desde Promtur destacan que estos encuentros inyectarán ingresos directos por el orden de los $119 millones, evidenciando que las convenciones son la llave para atraer a un viajero de alto valor, cuyo gasto diario promedio de $455 irriga beneficios en toda la cadena de valor turística.

Foro CAF: el espejo del éxito económico

La teoría de las proyecciones encuentra su validación práctica en eventos recientes como el Foro Económico internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), celebrado a finales de enero de 2026, que se consolidó como uno de los motores económicos más potentes para el inicio del año. Según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la capital registró una ocupación hotelera promedio del 85 % durante el evento, un crecimiento del 12 % frente al mismo periodo de 2025. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) estima que este foro, que reunió a siete jefes de Estado y más de 2,500 líderes empresariales, generó una derrama económica directa de entre $10 y $12 millones. “Este repunte no solo evidencia el éxito de la convocatoria, sino que ratifica la capacidad de Panamá para gestionar el turismo de convenciones y reuniones”, señaló ATP, subrayando la importancia de estos picos de ocupación en meses que tradicionalmente iniciaban con menor ritmo. Jaime Pons, representante de la Asociación de Hoteles de Panamá (Apatel), destacó que “el encuentro (CAF) fue un dinamizador directo para la capital. Si bien la magnitud de la infraestructura panameña es vasta, el volumen de reservas fue significativo, beneficiando especialmente a los hoteles en un radio de 10 kilómetros alrededor del Panama Convention Center en Amador (PPC)”. La Apede, por su parte, calculó que la derrama económica directa osciló entre los $10 y $12 millones, impactando no solo al alojamiento, sino a servicios de catering, logística y tecnología. Sin embargo, un fenómeno clave identificado por el gremio hotelero es la extensión de la estadía por parte de los delegados internacionales. “Muchos de esos clientes se quisieron quedar dos días más y se les apoyó con temas de tours hacia San Blas, Colón, las playas o El Valle”, explicó Pons. Para el representante hotelero, este comportamiento es fundamental porque extiende la derrama económica más allá del centro de convenciones, impactando a transportistas, guías turísticos y restaurantes en el interior del país.

Competitividad

Este dinamismo se refleja también en el posicionamiento internacional de Panamá en los rankings especializados. Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), el país ha logrado ascensos históricos: la capital escaló del puesto 12 al 5 en las Américas, mientras que como nación avanzó del séptimo al cuarto lugar en el continente. Esta competitividad se ve reforzada por la coexistencia operativa del Centro de Convenciones Atlapa y el moderno Panama Convention Center, permitiendo al destino albergar múltiples eventos de gran escala de forma simultánea, una ventaja comparativa que pocos destinos regionales pueden igualar. Para garantizar que el flujo de visitantes no decaiga, Promtur ha diversificado su estrategia mediante el plan de Microtargeting, trabajando directamente con agencias mayoristas en mercados prioritarios como Estados Unidos, México, Canadá, Francia, Alemania, Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica y España. Este enfoque ha permitido abrir puertas en mercados emergentes como Italia, Portugal y Holanda.

Un futuro positivo

Una de las noticias más alentadoras para el sector es la confirmación de que Panamá volverá a ser la sede del encuentro CAF en enero de 2027. Para los hoteleros, esta noticia es oro puro en términos de planificación. “Esto nos permite comenzar a trazar estrategias desde ya para el próximo año”, afirmó Pons. Durante el año 2025, Panamá fue sede de aproximadamente 100 eventos internacionales. Aquella gestión resultó en más de 310 mil cuartos noche y la movilización de 59,000 asistentes extranjeros, dejando un impacto económico superior a los $141 millones, comunicó Promtur. Señaló que “lo más destacable de este desempeño es el retorno de inversión estratégica, estimado en $50 millones obtenidos por cada dólar invertido en promoción y captación, lo que valida la eficiencia del modelo de gestión turística actual”.