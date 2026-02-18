Panamá proyecta 3.1 millones de visitantes en 2026 impulsado por el turismo de reuniones

Bajo la visión global de ser un destino de referencia para el turismo de reuniones, Panamá lleva adelante una estrategia que proyecta alcanzar la cifra histórica de 3.1 millones de visitantes en 2026, según estimaciones del Fondo de Promoción Turística (Promtur Panamá).Esta ambiciosa meta descansa sobre una promoción internacional que busca capitalizar el interés de viajeros corporativos que demandan experiencias completas. 'Para el año 2026, los cimientos ya son sólidos: se han asegurado e incentivado 81 eventos internacionales, de los cuales 37 están plenamente confirmados', adelantó Promtur.Estas cifras perfilan un impacto económico en la que se prevé una asistencia estimada de 63,000 participantes internacionales que generarán más de 262,000 cuartos noche. Desde Promtur destacan que estos encuentros inyectarán ingresos directos por el orden de los $119 millones, evidenciando que las convenciones son la llave para atraer a un viajero de alto valor, cuyo gasto diario promedio de $455 irriga beneficios en toda la cadena de valor turística.