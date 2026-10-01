‘Panamá tiene un enorme potencial y puede ser mucho más de lo que es hoy’, afirma Gabriel Diez

“Panamá tiene un enorme potencial y puede ser mucho más de lo que es hoy”, afirmó Gabriel Diez, presidente saliente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), durante la apertura del Encuentro Empresarial “Modelo de Sostenibilidad Económica del País”, este jueves 1 de octubre.

Diez sostuvo que el desafío pasa por pensar en el país que se quiere construir en el largo plazo y en las oportunidades que ese desarrollo debe generar para la población.

“¿Qué tipo de gobierno estamos construyendo para que a todos nos vaya bien, no solamente este año, sino también dentro de diez años?”, planteó durante su intervención.

El dirigente empresarial vinculó esta discusión con las experiencias de personas y sectores que enfrentan diariamente retos relacionados con el empleo, el emprendimiento, la producción y las oportunidades para los jóvenes.

Mencionó como ejemplos al joven chef Jaime, quien emprendió un restaurante en San Miguelito; a Nayarit, quien hace poco menos de un año consiguió su primer empleo formal; a productores de Azuero que enfrentan incertidumbre sobre el precio al que podrán vender sus cosechas; y a Adriana, una ingeniera que, pese a haberse graduado con honores, se pregunta si su futuro estará en Panamá o en otro país.

También hizo referencia a los más de 5,000 estudiantes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) que buscan convertirse en profesionales y salir adelante.

“Ellos no van a leer los informes económicos; sin embargo, viven, sienten. Cada cifra que discutimos”, señaló Diez, al destacar la necesidad de conectar los indicadores económicos con la realidad cotidiana de la población.

Diálogo entre sectores

El Encuentro Empresarial “Modelo de Sostenibilidad Económica del País” se plantea como un espacio de diálogo para analizar oportunidades orientadas a fortalecer la sostenibilidad económica y el desarrollo de Panamá.

En su intervención, Diez destacó que durante sus dos años al frente del Conep participó en conversaciones con distintos sectores del país.

“Me tocó sentarme en muchas mesas para conversar del país”, dijo, al referirse a encuentros con autoridades y trabajadores, educadores y estudiantes, emprendedores y pequeños productores, así como con desempleados y personas que viven de la informalidad.

Según explicó, en esas conversaciones se plantearon iniciativas y también se abordaron temas difíciles.

El presidente saliente del Conep cerró esta etapa expresando su agradecimiento a los gremios, al equipo de la organización y a quienes cuestionaron sus planteamientos, al considerar que esos cuestionamientos también lo llevaron a escuchar mejor.

Diez agradeció además a Raúl Montenegro, quien asumirá la responsabilidad de continuar con el resto del período al frente del Conep, y le expresó su disposición de colaborar durante esta nueva etapa. Montenegro estará en el cargo como presidente del Conep hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando culmina el período de la actual Junta Directiva.