ARAP autoriza buques panameños para estudio de delfines en el Pacífico

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) autorizó la participación de siete buques atuneros cerqueros de bandera nacional y servicio internacional en un proyecto científico impulsado por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), informo la entidad este lunes 1 de octubre en un comunicado de prensa.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución ADM/ARAP No. 083 del 23 de septiembre de 2026. La norma permite que las embarcaciones brinden soporte logístico a científicos contratados por la CIAT para evaluar la abundancia poblacional de delfines en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) panameña.

El proyecto, denominado “Marcaje y recaptura de parientes cercanos” (CKMR, por sus siglas en inglés), contempla la toma de pequeñas muestras de piel mediante frotis cutáneo en dos especies de delfines. Según el informe oficial, el procedimiento se realiza con una almohadilla colocada brevemente sobre la superficie del animal.

La resolución de la ARAP condiciona la validez del permiso a mecanismos de trazabilidad e inspección que incluyen el registro obligatorio de la marea, la fecha, las coordenadas geográficas de cada colecta, la identificación del espécimen y el nombre del científico responsable a bordo.

Una vez finalizada la fase de campo, el personal de la CIAT desembarcará el material biológico en el puerto de Manta, Ecuador, para su posterior despacho hacia un laboratorio de análisis en Florida, Estados Unidos. Debido a la naturaleza de las muestras de mamíferos marinos, las transferencias internacionales requieren la expedición y validación de permisos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Panamá suscribió el APICD en 1999 y ratificó la Convención de Antigua mediante la Ley 11 del 23 de enero de 2007, marco jurídico que rige las operaciones de la CIAT en la región.