Lotería Nacional obtiene $1.4 millones para el pago de aguinaldos a billeteros y locutores

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) obtuvo este jueves la aprobación de $1.4 millones para el pago de aguinaldos mediante cheques a los billeteros y locutores.

Carbonell destacó que este respaldo presupuestario garantiza el cumplimiento de los compromisos laborales de la entidad con quienes forman parte de la operación diaria de la lotería.

“Este aporte nos permite honrar el esfuerzo de los billeteros y locutores, quienes son la cara de la institución en las comunidades y sostienen la confianza del público en nuestros sorteos”, señaló.

El director subrayó que la medida se enmarca en la política de transparencia y responsabilidad financiera que impulsa la actual administración.