Panamá, un hub estratégico para ‘holdings’

Panamá junto con su posición geográfica se ha consolidado como un hub logístico, financiero y de negocios. Su estructura legal, conectividad regional y creciente rol como base operativa de holdings lo convierten en un punto ideal para el análisis de temas complejos como la valuación empresarial y la gestión estratégica de activos.

De esta forma, Ana Oropeza, directora de Value Summit, destacó las bondades que tiene el país y que lo han hecho elegible para ser sede por segundo año consecutivo del Value Summit 2025, la principal convención internacional de valuación de empresas e intangibles en América Latina, que se desarrollará del 15 al 16 de octubre, en el país. Oropeza mencionó la importancia de Panamá como centro neurálgico para abordar las estrategias de crecimiento, fusiones y adquisiciones (M&A) y el verdadero valor empresarial. Explicó que la elección de Panamá no es casual, sino que responde a su posición como “sede estratégica”, con un “histórico sistema financiero” que la hacen “simplemente impresionante”. De hecho, la directora adelantó que van a optar por Panamá en la tercera edición de la convención internacional.