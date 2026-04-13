Reformas al Código de Recursos Minerales: ¿qué cambios se plantean?

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley 579, que busca modificar disposiciones del Código de Recursos Minerales y actualizar la normativa sobre minería no metálica. La iniciativa, presentada por la diputada Dana Castañeda, plantea incorporar criterios sociales y ambientales como requisitos prioritarios al momento de otorgar nuevas concesiones de canteras, con el fin de proteger comunidades, áreas turísticas y bienes públicos. En la sesión se expusieron conflictos recientes, como la oposición comunitaria a la cantera en Cerro San Cristóbal, en Natá, y la concesión otorgada en los Chorros de Olá.