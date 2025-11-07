Reintegros rechazados y feria de empleo: la tensión laboral en Chiquita Panamá

El cese de aproximadamente 1,500 trabajadores tiene su origen en las protestas y la huelga que paralizaron las operaciones de la bananera a mediados de 2025. La paralización no fue inicialmente contra la empresa, sino una huelga social en respuesta a una reforma a la Ley de Seguridad Social impulsada por el Gobierno, la cual amenazaba beneficios pensionarios y afectaba los derechos de los trabajadores bananeros.Tras semanas de paralización y bloqueos de vías que, según la empresa, generaron pérdidas millonarias (alrededor de $75 millones), Chiquita Panamá e Ilaria Holding anunciaron despidos masivos.