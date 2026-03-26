Renuncia el director de Bienes Patrimoniales del Estado en el MEF

<a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </a>informó este jueves 26 de marzo la<b> renuncia de Reggie A. Moreno R., quien se desempeñaba como director de Bienes Patrimoniales del Estado.</b>De acuerdo con una circular interna, la dimisión se hizo efectiva a partir de la fecha, marcando el cierre de su etapa laboral dentro de la entidad.La comunicación señala que la decisión responde a <b>motivos personales</b>, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las razones de su salida.Moreno ocupaba un cargo clave dentro del MEF, encargado de la gestión y administración de los bienes patrimoniales del Estado, una función estratégica para el manejo de activos públicos.En el documento, se instó al personal a brindar 'total colaboración' durante el proceso de transición, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las metas institucionales.Hasta el momento, el MEF no ha informado quién asumirá el cargo de manera permanente ni si se designará un reemplazo interino.