Renuncia el director de Bienes Patrimoniales del Estado en el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este jueves 26 de marzo la renuncia de Reggie A. Moreno R., quien se desempeñaba como director de Bienes Patrimoniales del Estado.

De acuerdo con una circular interna, la dimisión se hizo efectiva a partir de la fecha, marcando el cierre de su etapa laboral dentro de la entidad.

La comunicación señala que la decisión responde a motivos personales, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las razones de su salida.

Moreno ocupaba un cargo clave dentro del MEF, encargado de la gestión y administración de los bienes patrimoniales del Estado, una función estratégica para el manejo de activos públicos.

En el documento, se instó al personal a brindar “total colaboración” durante el proceso de transición, con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las metas institucionales.

Hasta el momento, el MEF no ha informado quién asumirá el cargo de manera permanente ni si se designará un reemplazo interino.