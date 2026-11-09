Sin ‘chen chen’, pero generando empleo

Las realidades contrastan con las narrativas. La severa contracción de la liquidez es real. Hay menos inversión extranjera, inversión pública y menos créditos al sector productivo. No hay liquidez circulando en la economía porque no hay liquidez entrando a la economía. Matemática simple.

Sin embargo, luego de 12 años (2012-2024) durante los cuales solo el Estado generó empleo formal, con plata prestada, entre el 2024 y 2026, se agregaron 121,817 nuevos empleos a la economía, que incluyen 109,931 (90%) asalariados de la empresa privada, 6,803 (6%) servidores públicos y 5,083 (4%) informales. A agosto 2026 había 939,420 trabajadores formales en la empresa privada, la cifra más alta de la historia. Data dura.

¿Cómo, sin liquidez, la economía está generando más empleo formal privado que nunca?

La inversión productiva cayó en más de $6.5 mil millones en 7 años

Entre 2018 y 2025 la inversión productiva en el país se redujo en más de $6.5 mil millones, como directa consecuencia del abrupto cese minero en noviembre 2023 y la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo 2024.

Esta reducción incluyó $4,114 millones menos de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), $2,200 millones de Inversión Pública (presupuestos ejecutados de inversiones del Gobierno Central) y $258 millones de financiamientos bancarios al sector productivo por parte de la banca nacional.

En ese lapso, según cifras del MEF, la deuda panameña pasó de $25,686 millones (2018) a $59,349 millones (2025). De hecho, en el 2025, el servicio de la deuda ($3,019 millones) fue mayor que los aportes del Canal ($2,965 millones).