Tijerazo fiscal: Unachi acumula recortes por $163.4 millones entre 2024 y 2027

Las finanzas del Estado imponen una severa dieta a la educación superior en el “Valle de la Luna”. Una revisión de los informes financieros de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) revela que, lejos de una expansión, la casa de estudios superiores enfrenta una asfixia de sus proyecciones financieras que sumaría unos $163,446,635 en pérdidas acumuladas al término del periodo fiscal de 2027.

La tijera presupuestaria mantiene una tendencia fija. En el año 2024, la institución solicitó un fondo de $120,996,722, pero el presupuesto modificado final quedó fijado en $108,102,201, lo que significó una reducción inicial de $12,894,521.

Sin embargo, el periodo más crítico se registró en 2025. Durante ese ejercicio fiscal, la entidad requirió $138,097,493 para la ejecución de sus programas, pero el Ejecutivo otorgó un presupuesto modificado de apenas $72,000,000. Esta decisión económica provocó una contracción del 47.8% de los recursos originalmente planificados, dejando un bache financiero de $66,097,493.

Para el año 2026, la dinámica de contención del gasto continuó de forma similar. De los $124,023,880 solicitados por la administración, solo se autorizó un presupuesto modificado de $88,724,912, consolidando una nueva diferencia negativa de $35,298,968.

El panorama para el próximo año no muestra señales de alivio. El anteproyecto de presupuesto para 2027 establece una solicitud institucional de $126,881,132. A pesar de este requerimiento, las proyecciones oficiales ya fijan la asignación en $77,725,409.

Este último ajuste, condicionado bajo la figura de un “tope presupuestario”, despoja a la entidad de $49,155,723 antes de iniciar el debate fiscal legislativo.

La recurrencia de estas reducciones plantea serios cuestionamientos sobre la viabilidad de los proyectos de inversión regional, la contratación de personal docente y la sostenibilidad de los servicios académicos dependientes de estas partidas.