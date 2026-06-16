Tijerazo fiscal: Unachi acumula recortes por $163.4 millones entre 2024 y 2027

Las finanzas del Estado imponen una severa dieta a la educación superior en el 'Valle de la Luna'. Una revisión de los informes financieros de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a></b> revela que, lejos de una expansión, la casa de estudios superiores enfrenta una asfixia de sus proyecciones financieras que sumaría unos<b> $163,446,635 </b>en pérdidas acumuladas al término del periodo fiscal de 2027.La tijera presupuestaria mantiene una tendencia fija. En el año 2024, la institución solicitó un fondo de <b>$120,996,722</b>, pero el presupuesto modificado final quedó fijado en<b> $108,102,201</b>, lo que significó una reducción inicial de <b>$12,894,521</b>.Sin embargo, el periodo más crítico se registró en 2025. Durante ese ejercicio fiscal, la entidad requirió <b>$138,097,493</b> para la ejecución de sus programas, pero el <a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Ejecutivo</a> otorgó un presupuesto modificado de apenas<b> $72,000,000</b>. Esta decisión económica provocó una contracción del <b>47.8%</b> de los recursos originalmente planificados, dejando un bache financiero de <b>$66,097,493</b>.Para el año 2026, la dinámica de contención del gasto continuó de forma similar. De los <b>$124,023,880</b> solicitados por la administración, solo se autorizó un presupuesto modificado de <b>$88,724,912</b>, consolidando una nueva diferencia negativa de <b>$35,298,968</b>.El panorama para el próximo año no muestra señales de alivio. El anteproyecto de presupuesto para 2027 establece una solicitud institucional de <b>$126,881,132</b>. A pesar de este requerimiento, las proyecciones oficiales ya fijan la asignación en <b>$77,725,409</b>.Este último ajuste, condicionado bajo la figura de un <i>'tope presupuestario',</i> despoja a la entidad de<b> $49,155,723</b> antes de iniciar el debate fiscal legislativo. La recurrencia de estas reducciones plantea serios cuestionamientos sobre la viabilidad de los proyectos de inversión regional, la contratación de personal docente y la sostenibilidad de los servicios académicos dependientes de estas partidas.