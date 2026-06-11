Dengue registra importante descenso en Panamá durante 2026

Panamá registra una significativa disminución de los casos de dengue durante 2026, consolidando una tendencia positiva atribuida al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las acciones de control vectorial implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en las comunidades de mayor riesgo.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica número 20 se han reportado 2,720 casos acumulados de dengue en todo el país, frente a los 5,311 registrados en el mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción de 2,591 casos, equivalente al 48.8 %, uno de los descensos más importantes observados en los últimos años.

La mejora también se refleja en la gravedad de los casos. Este año se contabilizan 17 casos de dengue grave, menos de la mitad de los 41 reportados en 2025. Asimismo, los casos con signos de alarma disminuyeron de 539 a 323, mientras que los casos sin signos de alarma bajaron de 4,731 a 2,380.

Las hospitalizaciones asociadas a la enfermedad también muestran una tendencia favorable. Durante 2026 se han registrado 341 ingresos hospitalarios por dengue, frente a los 460 contabilizados en igual período del año pasado. En paralelo, la tasa nacional de incidencia descendió de 116.2 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes, una reducción superior al 50 %.

La doctora Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, destacó que estos resultados evidencian el impacto de las estrategias de prevención y control desarrolladas a nivel nacional, aunque advirtió que el dengue continúa representando un desafío para la salud pública, especialmente durante la temporada lluviosa.