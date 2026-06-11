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Dengue registra importante descenso en Panamá durante 2026

Panamá reporta 2,591 casos menos de dengue que en 2025
Panamá reporta 2,591 casos menos de dengue que en 2025 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 14:06
La lucha contra el dengue muestra resultados positivos en Panamá, donde los contagios, hospitalizaciones y casos graves presentan una marcada disminución.

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Panamá registra una significativa disminución de los casos de dengue durante 2026, consolidando una tendencia positiva atribuida al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las acciones de control vectorial implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en las comunidades de mayor riesgo.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica número 20 se han reportado 2,720 casos acumulados de dengue en todo el país, frente a los 5,311 registrados en el mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción de 2,591 casos, equivalente al 48.8 %, uno de los descensos más importantes observados en los últimos años.

La mejora también se refleja en la gravedad de los casos. Este año se contabilizan 17 casos de dengue grave, menos de la mitad de los 41 reportados en 2025. Asimismo, los casos con signos de alarma disminuyeron de 539 a 323, mientras que los casos sin signos de alarma bajaron de 4,731 a 2,380.

Las hospitalizaciones asociadas a la enfermedad también muestran una tendencia favorable. Durante 2026 se han registrado 341 ingresos hospitalarios por dengue, frente a los 460 contabilizados en igual período del año pasado. En paralelo, la tasa nacional de incidencia descendió de 116.2 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes, una reducción superior al 50 %.

La doctora Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, destacó que estos resultados evidencian el impacto de las estrategias de prevención y control desarrolladas a nivel nacional, aunque advirtió que el dengue continúa representando un desafío para la salud pública, especialmente durante la temporada lluviosa.

San Miguelito encabeza la disminución de casos de dengue en Panamá

A nivel regional, San Miguelito reportó la caída más pronunciada, pasando de 1,249 casos en 2025 a 238 en 2026. También sobresalen las reducciones registradas en Panamá Norte, la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Veraguas, Darién, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé.

No obstante, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en algunas regiones donde los casos aumentaron respecto al año anterior. Colón registró 493 casos frente a los 149 de 2025, convirtiéndose en la segunda región con más contagios este año. También se observaron incrementos en Panamá Este, Herrera y la comarca Guna Yala.

Según el coordinador nacional de Control de Vectores, Carlos López, la reducción de los casos responde a una estrategia focalizada en las áreas con mayor incidencia de la enfermedad. Entre las principales acciones desarrolladas destacan la eliminación de criaderos, la aplicación de larvicidas en depósitos de agua y el trabajo conjunto con autoridades locales y equipos regionales de salud.

López resaltó además que la participación de la ciudadanía ha sido clave para alcanzar los resultados observados, por lo que reiteró el llamado a permitir el ingreso de los inspectores de Control de Vectores debidamente identificados para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Aunque el informe epidemiológico reporta ocho defunciones asociadas al dengue durante 2026, una más que las registradas en el mismo período del año anterior, las autoridades consideran que la reducción sostenida de casos, hospitalizaciones y cuadros graves demuestra la efectividad de las medidas implementadas.

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