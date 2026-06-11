Dengue registra importante descenso en Panamá durante 2026

A nivel regional, San Miguelito reportó la caída más pronunciada, pasando de 1,249 casos en 2025 a 238 en 2026. También sobresalen las reducciones registradas en Panamá Norte, la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Veraguas, Darién, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé.No obstante, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en algunas regiones donde los casos aumentaron respecto al año anterior. Colón registró 493 casos frente a los 149 de 2025, convirtiéndose en la segunda región con más contagios este año. También se observaron incrementos en Panamá Este, Herrera y la comarca Guna Yala.Según el coordinador nacional de Control de Vectores, Carlos López, la reducción de los casos responde a una estrategia focalizada en las áreas con mayor incidencia de la enfermedad. Entre las principales acciones desarrolladas destacan la eliminación de criaderos, la aplicación de larvicidas en depósitos de agua y el trabajo conjunto con autoridades locales y equipos regionales de salud.López resaltó además que la participación de la ciudadanía ha sido clave para alcanzar los resultados observados, por lo que reiteró el llamado a permitir el ingreso de los inspectores de Control de Vectores debidamente identificados para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.Aunque el informe epidemiológico reporta ocho defunciones asociadas al dengue durante 2026, una más que las registradas en el mismo período del año anterior, las autoridades consideran que la reducción sostenida de casos, hospitalizaciones y cuadros graves demuestra la efectividad de las medidas implementadas.