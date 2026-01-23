Tocumen proyecta hasta $356 millones en ingresos para 2026

El <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b> cerró 2025 con ingresos preliminares superiores a <b>$315 millones</b>, lo que representa un crecimiento cercano al <b>7 %</b> frente a 2024, impulsado por el aumento del tráfico de pasajeros y la consolidación del negocio de carga aérea.Durante la presentación del balance de gestión, el gerente general de Tocumen S.A., <b>José Ruiz Blanco</b>, informó que para <b>2026</b> el aeropuerto proyecta movilizar hasta <b>22.6 millones de pasajeros</b>, con ingresos estimados entre <b>$334 millones y $356 millones</b>, dependiendo del comportamiento del tráfico aéreo.Ruiz Blanco señaló que este desempeño financiero permitirá ejecutar <b>inversiones estratégicas</b> en infraestructura, tecnología y modernización operativa, con el objetivo de mantener la competitividad del principal <i>hub</i> aéreo de Panamá y de la región.En 2025, Tocumen movilizó <b>20.98 millones de pasajeros</b>, registró <b>166,448 movimientos aéreos</b> y alcanzó un récord de <b>248,455 toneladas métricas de carga aérea</b>, consolidando su papel como motor económico y logístico del país.