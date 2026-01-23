Tocumen proyecta hasta $356 millones en ingresos para 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 con ingresos preliminares superiores a $315 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 7 % frente a 2024, impulsado por el aumento del tráfico de pasajeros y la consolidación del negocio de carga aérea.

Durante la presentación del balance de gestión, el gerente general de Tocumen S.A., José Ruiz Blanco, informó que para 2026 el aeropuerto proyecta movilizar hasta 22.6 millones de pasajeros, con ingresos estimados entre $334 millones y $356 millones, dependiendo del comportamiento del tráfico aéreo.

Ruiz Blanco señaló que este desempeño financiero permitirá ejecutar inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología y modernización operativa, con el objetivo de mantener la competitividad del principal hub aéreo de Panamá y de la región.

En 2025, Tocumen movilizó 20.98 millones de pasajeros, registró 166,448 movimientos aéreos y alcanzó un récord de 248,455 toneladas métricas de carga aérea, consolidando su papel como motor económico y logístico del país.