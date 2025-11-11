Unión Europea, interesada en financiar megaobras en Panamá, pese a permanencia en ‘listas negras’

Sobre la permanencia de Panamá en la lista de pesca 'amarilla' de la UE, Matusz manifestó que Panamá también tiene un plan de acción que cumplir, acordado con la Dirección General de los Mares de la Comisión Europea, y está procediendo con los trabajos técnicos para poder salir de ese listado y lograr recuperar la deseada 'tarjeta verde' y cumplir con el 'Pacto Verde' en el área de exportaciones agrícolas.Adelantó que están en conversaciones con la<b> Dirección de los Mares, en Bruselas,</b> para que realice una auditoría a Panamá, que permita revisar el cumplimiento del plan; y aunque aún no se tiene una fecha concreta, ve que para este año sea difícil que se dé.