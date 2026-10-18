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Lotería Nacional de Panamá | Resultados del sorteo dominical del 18 de octubre de 2026

Lotería Nacional de Panamá | Resultados del sorteo dominical del 18 de octubre de 2026
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 18/10/2026 16:30
Sorteo Ordinario N.º 5574: Consulta la lista completa de ganadores, números, letras, series y los premios en dinero que puedes cobrar hoy.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realiza hoy, 18 de octubre de 2026, el Sorteo Dominical N.º 5574, transmitido desde la plaza de su sede principal, Víctor Julio Gutiérrez.

Resultados Oficiales del Sorteo Dominical N.º

PRIMER PREMIO:

Letras:

Serie:

Folio:

SEGUNDO PREMIO:

TERCER PREMIO:

¿Dónde ver y cambiar los billetes ganadores?

Transmisión en vivo: A partir de las 5:00 p.m.

Cobro de premios: Puede cambiar tus fracciones ganadoras en la sede principal o en cualquier agencias de la LNB en el territorio nacional presentando su billete o chance en buen estado y su cédula de identidad personal.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

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Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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