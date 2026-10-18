Lotería Nacional de Panamá | Resultados del sorteo dominical del 18 de octubre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realiza hoy, 18 de octubre de 2026, el Sorteo Dominical N.º 5574, transmitido desde la plaza de su sede principal, Víctor Julio Gutiérrez.
PRIMER PREMIO:
Letras:
Serie:
Folio:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
Transmisión en vivo: A partir de las 5:00 p.m.
Cobro de premios: Puede cambiar tus fracciones ganadoras en la sede principal o en cualquier agencias de la LNB en el territorio nacional presentando su billete o chance en buen estado y su cédula de identidad personal.
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