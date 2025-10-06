Hace poco, nuestras autoridades de seguridad detuvieron un barco con un cargamento inusual de droga procedente de Ecuador que pasó por el Canal de Panamá. El narcotráfico es un desafío global que requiere respuestas serias.En primer lugar, recordemos que América Latina y el Caribe se declararon zona de paz en el marco de CELAC en 2014. Además, el Tratado de Tlatelolco estableció hace décadas la desnuclearización de la región, y Rusia es parte de su Protocolo Adicional II. Respetamos plenamente estos compromisos e invitamos a todos los países a mantenerlos.En cuanto a la droga, los países de la región han planteado en la OEA el principio de corresponsabilidad: productores, consumidores y países de tránsito deben asumir juntos la responsabilidad. Solo una cooperación equitativa puede disminuir la oferta y la demanda.Ahora, respecto al despliegue de fuerzas militares estadounidenses, surgen preguntas. ¿Por qué para detener a unos pocos traficantes se necesitan destructores y submarinos de propulsión nuclear? Es evidente que hacen falta enfoques más equilibrados y una cooperación real entre todos los países, no demostraciones de fuerza que generan desestabilización.