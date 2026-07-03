Delcy Rodríguez defiende respuesta al terremoto y niega fallas en los rescates tras críticas por la tragedia

Una parte importante de la conferencia estuvo marcada por <b>las preguntas relacionadas con las denuncias de sobrevivientes, voluntarios y organizaciones que han cuestionado la tardía llegada de ayuda estatal </b>durante las primeras horas tras el terremoto.Frente a esos señalamientos, <b>Rodríguez </b>insistió en que <b>el despliegue fue inmediato </b>y aseguró que <b>miles de funcionarios civiles y militares participaron en las labores de emergencia</b>.De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de <b>4.000 efectivos</b> <b>fueron enviados durante las primeras 24 horas</b>, número que aumentó a <b>11.000</b> en las siguientes <b>48 horas</b> y alcanzó los <b>19.000</b> una semana después del desastre.La mandataria reconoció que<b> algunas brigadas tardaron hasta dos días en llegar a determinadas comunidades</b>, pero atribuyó esos retrasos a <b>carreteras bloqueadas por los escombros</b> y no a una falta de respuesta gubernamental.Asimismo, <b>rechazó las versiones de ciudadanos que afirman haberse sentido abandonados durante las primeras jornadas de búsqueda</b> y sostuvo que <b>numerosas personas le han expresado personalmente su agradecimiento por la asistencia recibida en hospitales y campamentos</b>.