Dos meses sin Maduro: entre expectativas de cambio y la dura realidad que aún golpea a Venezuela

Este 3 de marzo se cumplen dos meses desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y abrió un nuevo escenario político interno e internacional. Sin embargo, el impacto real sobre la vida cotidiana y el rumbo institucional del país genera lecturas contrastantes entre analistas y ciudadanos.

Un venezolano que prefirió mantener su identidad en reserva describió un clima de optimismo moderado, impulsado por medidas recientes que, según percibe, eran impensables durante el mandato de Maduro. Entre ellas mencionó la liberación progresiva de presos políticos, cambios en la legislación petrolera y señales de apertura económica vinculadas a la industria de hidrocarburos.

“Son políticas que nunca se habían visto en la historia de este régimen y eso está favoreciendo”, afirmó, al tiempo que señaló variaciones en los precios de alimentos básicos como un indicio de mejora económica. Según su experiencia, el costo de productos esenciales ha disminuido en las últimas semanas, aunque reconoce que las causas exactas no están claras.

A pesar de esa percepción positiva, el entrevistado subrayó que la población mantiene expectativas centradas en una eventual transición política, incluyendo elecciones transparentes y reformas profundas al sistema electoral. En su opinión, la desconfianza hacia los mecanismos tecnológicos de votación obliga a replantear el modelo, incluso con conteo manual de papeletas para garantizar credibilidad.

También destacó que existe una sensación de que Washington mantiene un plan geopolítico estructurado para Venezuela, lo que genera esperanza en parte de la ciudadanía. No obstante, admitió que los cambios no serán inmediatos y que persiste la ansiedad por una transformación rápida del país.