América

Dos meses sin Maduro: entre expectativas de cambio y la dura realidad que aún golpea a Venezuela

Analistas advierten que la situación económica del ciudadano común sigue siendo crítica, con salarios mínimos muy bajos y escasas oportunidades de empleo formal.
Por
Darine Waked
  • 03/03/2026 00:00
Testimonios revelan percepciones opuestas sobre economía, política y futuro institucional, mientras persisten precariedad social, incertidumbre electoral y presiones internacionales en el país sudamericano

Este 3 de marzo se cumplen dos meses desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y abrió un nuevo escenario político interno e internacional. Sin embargo, el impacto real sobre la vida cotidiana y el rumbo institucional del país genera lecturas contrastantes entre analistas y ciudadanos.

Un venezolano que prefirió mantener su identidad en reserva describió un clima de optimismo moderado, impulsado por medidas recientes que, según percibe, eran impensables durante el mandato de Maduro. Entre ellas mencionó la liberación progresiva de presos políticos, cambios en la legislación petrolera y señales de apertura económica vinculadas a la industria de hidrocarburos.

“Son políticas que nunca se habían visto en la historia de este régimen y eso está favoreciendo”, afirmó, al tiempo que señaló variaciones en los precios de alimentos básicos como un indicio de mejora económica. Según su experiencia, el costo de productos esenciales ha disminuido en las últimas semanas, aunque reconoce que las causas exactas no están claras.

A pesar de esa percepción positiva, el entrevistado subrayó que la población mantiene expectativas centradas en una eventual transición política, incluyendo elecciones transparentes y reformas profundas al sistema electoral. En su opinión, la desconfianza hacia los mecanismos tecnológicos de votación obliga a replantear el modelo, incluso con conteo manual de papeletas para garantizar credibilidad.

También destacó que existe una sensación de que Washington mantiene un plan geopolítico estructurado para Venezuela, lo que genera esperanza en parte de la ciudadanía. No obstante, admitió que los cambios no serán inmediatos y que persiste la ansiedad por una transformación rápida del país.

Realidad social y geopolítica: una visión más crítica

El dirigente político Jesús “Chúo” Torrealba ofreció una lectura más compleja y menos optimista del panorama actual. A su juicio, los acontecimientos de enero reflejan principalmente intereses estratégicos internacionales, particularmente energéticos y geopolíticos, más que una solución directa a la crisis venezolana.

Torrealba señaló que algunos actores han mejorado su posición tras la captura de Maduro, especialmente la administración estadounidense y el gobierno provisional venezolano, que ha logrado mantenerse en control de las instituciones. Sin embargo, insistió en que la situación del ciudadano común continúa siendo extremadamente precaria.

“El venezolano de a pie sigue viviendo una situación muy difícil en términos económicos”, afirmó, recordando que el salario mínimo se mantiene en niveles insignificantes y que el empleo es escaso y de baja calidad. Además, advirtió que el alto nivel de presión fiscal sobre el sector privado limita la creación de nuevas oportunidades laborales.

Aunque reconoció avances políticos como la ley de amnistía y liberaciones de detenidos, subrayó que el sistema penitenciario venezolano continúa reflejando profundas desigualdades sociales, con miles de personas privadas de libertad por razones vinculadas a pobreza y exclusión.

Futuro político: elecciones, acuerdos y transformación del chavismo

En cuanto al futuro del chavismo, Torrealba planteó dos escenarios posibles: prolongar la estrategia de resistencia esperando cambios en la política estadounidense o reinventarse como un movimiento político competitivo dentro de un sistema democrático. A su juicio, la segunda opción sería más viable si se quiere evitar la desaparición política.

Respecto a la oposición y la posibilidad de elecciones, coincidió en que los comicios son indispensables, pero aclaró que no constituyen una solución automática. Para que sean legítimos, dijo, deben surgir de acuerdos institucionales amplios que incluyan reformas del órgano electoral, del sistema judicial y del papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales.

Recordó que la crisis postelectoral de julio de 2024 evidenció fallas estructurales profundas, incluyendo la desaparición de actas electorales y decisiones judiciales cuestionadas, lo que obliga a reconstruir la confianza antes de cualquier nueva votación.

En ese contexto, la incertidumbre sigue siendo el rasgo dominante del escenario venezolano dos meses después del histórico acontecimiento de enero. Mientras algunos ciudadanos perciben señales de cambio, otros advierten que los problemas estructurales del país permanecen intactos y que el camino hacia una transición democrática aún requiere negociaciones complejas y acuerdos de largo alcance.

