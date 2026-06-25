‘Nadie del Gobierno ha venido a ayudarnos’: el día en que la tierra traicionó a Venezuela

El miedo tiene muchas formas. A veces es el silencio. Otras veces es no saber hacia dónde correr.Cuando la tierra dejó de moverse, nadie sabía cuál era el camino seguro. 'No sabíamos para dónde ir. No había paso por casi ningún lado. Había demasiada gente corriendo.' Las calles habían dejado de ser calles.Edificios que durante años sirvieron de referencia habían desaparecido. Cruces conocidos quedaron bloqueados por montañas de concreto. Vehículos permanecían aplastados bajo balcones y fachadas. Lo que unas horas antes era una ciudad reconocible se convirtió en un laberinto de ruinas.Salir de allí tomó casi tres horas. 'No reconocíamos muchas cosas por el derrumbe.'Hay una frase que resume mejor que cualquier fotografía la dimensión de un desastre. 'No reconocíamos muchas cosas', declara Vanessa. Porque cuando una ciudad deja de parecerse a sí misma, también comienza a perder parte de la memoria de quienes la habitan.La Guaira fue el lugar donde el terremoto golpeó con mayor violencia.Con el paso de las horas comenzaron a aparecer los nombres de los edificios que habían dejado de existir. Residencias Mariola. Maribel. Gran Terraza. Costa Brava. Coral Beach. Parque Caraballeda. Punta Brisas. Los Corales. Albatros. Hotel Eduard’s.