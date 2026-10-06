Reclusos usaban aves para ingresar drogas y elementos prohibidos a cárceles en Colombia

De acuerdo con un video publicado y difundido en las redes sociales, reclusos estaban usando aves para el traslado de diferentes drogas desde y hacia centros penitenciarios en Colombia.

Por ello, el video de una paloma, utilizada para transportar la droga, se hizo viral. El animal fue localizado en el techo del penal por las autoridades.

La paloma tenía un arnés sujeto a su cuerpo y una pequeña bolsa en el lomo, según lanotadigital.co.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia mantiene los controles necesarios para evitar el ingreso de sustancias y elementos no autorizados a los centros penitenciarios.

Además, este caso dejó en evidencia los métodos que estarían utilizando algunos delincuentes para intentar “evadir” los controles de seguridad e ingresar objetos prohibidos a las cárceles.