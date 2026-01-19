Canadá reajusta su política exterior, se acerca a China y busca reducir su dependencia de Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, <b>Mark Carney</b>, anunció un giro significativo en la política exterior y comercial de su país al confirmar el inicio de una <b>nueva asociación estratégica con China</b>, una relación que —según admitió— estuvo marcada por la distancia, la incertidumbre y el estancamiento durante casi una década.En un mensaje centrado en el futuro económico y geopolítico canadiense, Carney sostuvo que <b>la manera en que Canadá se posicione hoy en el sistema internacional definirá su destino por décadas</b>, en un contexto global caracterizado por tensiones comerciales, reconfiguración de alianzas y competencia entre grandes potencias.'Canadá puede prosperar en un nuevo sistema, pero para lograrlo debemos ser ambiciosos', afirmó el primer ministro, subrayando la necesidad de actuar 'con velocidad y escala' para <b>diversificar el comercio, encontrar nuevos socios y atraer niveles sin precedentes de inversión extranjera</b>.